Эффективность подтверждается практикой

На расширенном заседании президиума Высшего экономического совета подвели первые итоги проекта «На контроле Главы Чувашской Республики».

Этот механизм, запущенный весной 2025 года по инициативе Олега Николаева, стал инструментом вовлечения граждан в контроль за ремонтом, строительством и модернизацией ключевых социальных объектов. Как сообщила председатель Общественного совета при Главе Чувашии Наталия Партасова, с момента старта проекта проведено девять выездов, в ходе которых наблюдатели посетили 13 социально значимых объектов — школы, детские сады, поликлиники, объекты городской инфраструктуры. Главная цель — своевременно выявить отклонения от графиков и стандартов, добиться исправления недочетов и не допустить формального подхода к строительству.

Напомним, первый выезд состоялся в апреле — в гимназию № 4 города Чебоксары. Тогда капитальный ремонт только начался. Повторный визит в августе показал заметный прогресс, а завершить работы планируется к концу ноября. Другой позитивный пример — строительство детского сада на 340 мест в микрорайоне «Новый город». Общественники зафиксировали высокую степень готовности объекта, завершаются работы по оснащению оборудованием и средствами обучения, садик готовится к приему малышей.

В рамках программы «Модернизация территорий общеобразовательных организаций» наблюдатели побывали на территории школ № 7 и № 50 в Чебоксарах. К 7-й школе был заасфальтирован подъезд, а в 50-й — построены современные спортивные площадки и благоустроены пешеходные дорожки. Заметно повысились комфорт и безопасность, но прозвучало при этом важное пожелание — подобные проекты лучше не разбивать на этапы: возникает ситуация, когда после готовности спортплощадок на них вновь заходит техника и месит грязь.

Особое внимание уделили ходу благоустройства Юго-Западного бульвара и аллеи на улице Максимова. Здесь комиссия отметила явный прогресс, однако осталась нерешенной проблема с размещением мусорных баков — из-за плотной застройки подходящее по санитарным нормам место пока не найдено. А вот магазин «Продукты», мешавший благоустройству, был демонтирован, а владельцам предложены альтернативные участки. Работы тут не прекращаются до глубокой ночи, отмечают местные жители, и можно надеяться, что результат порадует всех.

Серьезный контроль был организован в Новочебоксарске, где после затяжного ремонта к сдаче готовится спортивная школа № 1. Сроки переносились, нужно еще устранить замечания по пожарной безопасности. Сдать объект планируется в ноябре.

По капитальному ремонту средней школы № 22 имени Героя России Н.Ф. Гаврилова, несмотря на отставание, зафиксированы позитивные сдвиги: выполнено 60% работ, увеличено число рабочих, оптимизирован график. Но сохраняются риски из-за необходимости внести изменения в проектную документацию.

В ходе летней кампании общественные проверки прошли в Моргаушском, Батыревском и Канашском округах. Так, в Моргаушах проверили строительство поликлиники. Есть отставание, выполнено 25% от запланированного — залит фундамент, ведется кладка стен. Рекомендовано ускорить темпы, установить камеры видеонаблюдения и подключить к контролю заинтересованные ведомства. В деревне Москакасы проверили новый детский сад. Техническая готовность — 100%, остаются юридические процедуры по сдаче объекта. Подрядчик завершил строительство с опозданием, заказчик готовит претензии.

В мае представители общественности посетили индустриальный парк в Батырево. Здесь второй этап строительства завершен, объект готов. Это один из позитивных кейсов проекта. И интересно будет узнать бренды первых резидентов парка и порадоваться их первым результатам на благо экономики Чувашии.

В Канашском округе строительство поликлиники шло с нарушением сроков. Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгли, сейчас проводится подготовка к выбору нового исполнителя. Работы планируется продолжить после необходимых изысканий и корректировки проектной документации.

В Чебоксарах объектом общественного контроля стал остановочный пункт «Роща», обслуживающий почти 30 межмуниципальных маршрутов. Состояние остановочной и посадочной площадок оказалось критическим. Администрации рекомендовано разработать эскизный проект благоустройства с привлечением инвесторов и Минстроя. Объект выделен ярко-красным цветом в дорожной карте инициатив ВЭС. Ситуацию надо решать максимально оперативно, и лейтмотив полемики был именно такой — затягивать нельзя.

Также на повестке — капитальный ремонт спортшколы «Спартак» и зала дзюдо. Работы практически завершены, но возникли разногласия между подрядчиком и администрацией города по расчетам. В итоге контракт расторгли, нового подрядчика уже нашли. Вопрос с благоустройством территории требует отдельного соглашения и финансирования. Наталия Партасова подчеркнула: зал дзюдо готов, необходимо ускорить приемку.

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил участников за инициативу и активную позицию: «Только вместе — власть, общественность и бизнес — мы можем достичь высокого качества работ и доводить начатое до конца. Наш ориентир — не затягивать реализацию социальных проектов дольше 1000 дней».

«На контроле Главы» — это не просто мониторинг. Это живой инструмент, который вовлекает граждан в управление регионом. Его участниками стали члены Общественного совета, представители Высшего экономического совета республики, общественные палаты, эксперты и активисты. Каждый выезд — это не отчет для галочки, а реальное взаимодействие с жителями, подрядчиками и местными властями.

Итоги показывают: там, где есть общественный контроль, выше дисциплина, оперативнее решаются проблемы и заметнее доверие людей к власти. Это — путь к качественным изменениям в жизни всей республики.

Кстати

В повестке заседания ВЭС был вопрос внешне рутинный и скучный. Чувашия внедряет своего рода CRM, некую систему аналитики и контроля реализуемых в Чувашии проектов. Этот «дашборд» позволит в любой момент видеть объективную картину — что и где реализуется, в каком месте идет пробуксовка и как ускориться. Новшество будет внедряться постепенно и должно стать одним из эффективных инструментов развития Чувашии.