В парке 50-летия Победы села Красные Четаи прошла акция по посадке деревьев

Инициативу поддержали сотрудники местной администрации, Ядринского лесничества, депутаты Госсовета Чувашии, активные жители и школьники. Теперь общественное пространство украшают 200 молоденьких кедров. Еще сто саженцев были отправлены в поселения, где их высадят в парках и около спортивных площадок. Экологические акции проходят во всех округах республики, время и место можно уточнить на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.