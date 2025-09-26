От окружных турниров до Всемирных игр: расписание на осень и зиму

В последние годы Чувашия имела серьезный опыт проведения крупных соревнований всероссийского и международного масштабов. По ходу предстоящего сезона любителей спорта также ожидает множество захватывающих состязаний на территории региона с участием лучших атлетов республики.

В сентябре Чувашия уже приняла несколько турниров высокого уровня в разных дисциплинах. Так, на льду Регионального центра по хоккею разгорелись жаркие баталии Межрегионального турнира по адаптивному хоккею «Хоккей для всех», где участвовали 13 детских команд из ПФО. Напомним, что хорошие результаты показали республиканские коллективы — клуб для ребят с нарушением зрения «Юман» завоевал золотые награды, а следж-хоккейный «Атал» взял «серебро» во втором дивизионе.

Кроме того, впервые за долгие годы в столицу республики приехали самые сильные лучники страны, сражавшиеся за медали Кубка России. И здесь хозяева соревнований не остались без наград — представитель Чувашии Артур Гареев стал чемпионом в блочном луке.

К сведению В августе на базе стадиона «Волга» состоялся Всероссийский финал фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, где Чувашию представляла семья Ефремовых из Ибресинского округа.

Также сентябрь запомнился поклонникам активного образа жизни проведением традиционных состязаний в мире «королевы спорта» — на стадионе «Олимпийский» прошла 87-я эстафета газеты «Советская Чувашия». Еще на территории республики тысячи любителей бега вышли на дистанции «Кросса нации».

Первый месяц осени выдался невероятно насыщенным для спортивной индустрии. Но сейчас регион готовится к проведению события международного уровня — на неделю, с 5 по 12 октября, Чувашия превратится в «мекку» национальных видов единоборств и боевых искусств. Республика примет вторые Всемирные игры. В республику прибудут тысячи гостей — спортсмены, тренеры, болельщики из разных стран, в том числе из Австралии, Греции, Ирана, Армении, Азербайджана, Афганистана, Ливана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Германии.

Напомним, что Чувашия была хозяйкой первых Всемирных игр национальных видов единоборств в октябре 2023 года. Тогда в программу соревнований входило 14 дисциплин. Особую изюминку Играм придало проведение турнира по чувашской борьбе керешу. Конечно, атлеты республики не подвели — Роман Иванов, Евгений Абрамов выиграли золотые награды в разных весовых категориях. Кстати, после окончания стартов было принято решение об открытии отделения керешу в каждом округе региона.

В заключительный день Всемирных игр состоялись гала-финалы, которые транслировали по федеральному телеканалу «Матч! Боец». Каждый бой спортивного шоу представлял именитый ринг-анонсер, «золотой голос ринга» Александр Загорский.

Справка «СЧ» В общекомандном зачете первых Всемирных игр Россия заняла первое место, второе — команда Исламской Республики Иран, а третье — Киргизия.

В программу вторых по счету Игр будут включены соревнования по девяти видам спорта: айкидо, кендо, кикбоксинг, киокушин, корэш, всестилевое каратэ, спортивное метание ножей, смешанное боевое единоборство (ММА), борьба на поясах. Запланирована демонстрационная программа, состоящая из сражений в современном мечевом бое, муайтай, казачий бокс учкур, кыргыз курош, ориентал, керешу, шахбокс, шодсанлат. Состязания пройдут на площадках спортшколы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске, а также столичной спортшколы олимпийского резерва № 8 имени Е. Николаевой на стадионе «Волга».

Примечательно, что федерации по разным дисциплинам решили провести наиболее важные состязания во время Игр. Например, с 5 по 10 октября на стадионе «Волга» юные атлеты из 20 стран поборются за награды Кубка мира по кикбоксингу по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (WPKA).

В то же время в легкоатлетическом манеже спортивной школы олимпийского резерва № 3 каратисты будут сражаться за медали чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ — планируется участие двух тысяч спортсменов из более 25 стран.

Львиная доля схваток и сражений Всемирных игр намечена на 11 и 12 октября. Так, в Новочебоксарске 11 октября состоятся международные соревнования по борьбе на поясах корэш, а в последний день пройдет Кубок мира по борьбе на поясах кыргыз курош, а также матчевая встреча по киокушин между сборными России и Казахстана.

Заключительным аккордом масштабного события станут гала-бои, которые пройдут вечером 12 октября по различным видам программы. Подробную информацию и расписание турнира можно узнать на официальном сайте или в телеграм-канале состязаний.

В октябре активно включаются в соревновательный сезон чувашские коллективы в командных видах спорта. Конечно, баскетбольные клубы республики уже успели пройти первую боевую проверку. Правда, с разной степенью успеха — если женская «ЧГУ-Атланта» впервые в истории преодолела барьер предварительного этапа в отборе к Кубку России, то мужская команда «Чебоксарские ястребы» выбыла из борьбы. Однако обеим дружинам предстоит играть регулярный чемпионат высшей лиги, который продлится фактически до весны. Отметим, что составы коллективов серьезно обновились.

Напомним, что в прошлом сезоне «леопардовые» (прозвище «ЧГУ-Атланты». — Прим. ред.) стали серебряными призерами высшей лиги, а «ястребы» заняли четвертое место. Скорее всего, «ЧГУ-Атланта» будет проводить домашние поединки в спорткомплексе ЧГУ имени И.Н. Ульянова, а «Чебоксарские ястребы» — в Центре маунтинбайка. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Российской федерации баскетбола. Кстати, первые матчи коллективов запланированы дома — «ЧГУ-Атланта» 12 и 13 октября померится силами со «Спартаком» из Ногинска, а «Чебоксарские ястребы» 16 и 17 октября посоперничают с «Русичами» из Курска.

В свою очередь, новочебоксарский «Сокол» завершает подготовку к первенству Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). Новочебоксарцы проводят заключительные товарищеские матчи, а уже 8-9 октября сыграют первые встречи первенства НМХЛ в родных стенах против «Прогресса» из Глазова.

Кроме того, уже скоро мужской коллектив «LAVA» из Чебоксар начнет выступления в чемпионате России первой лиги зоны ПФО. Кстати, в прошлом сезоне чебоксарцы стали чемпионами и не намерены останавливаться на достигнутом результате. Отметим, что практически все поединки «LAVA» проведет на стадионе «Волга».

Для поклонников здорового образа жизни также предусмотрены различные спортивные активности — во время зимних каникул в январе ежегодно проводится Декада спорта и здоровья. Спортивные учреждения республики организуют различные мероприятия: соревнования, фестивали, веселые старты, катания на коньках и лыжах.

Кроме того, многие жители Чувашии активно участвуют в «Лыжне России», которая традиционно проходит в феврале и объединяет представителей разных поколений.