Новый театрально-концертный сезон в республике обещает быть насыщенным и интересным

Культурное сотрудничество без границ

Казалось бы, совсем недавно мы знакомились с афишей проекта «Яркое лето Чувашии», выбирая, на какое событие пойти, и вот уже новый творческий сезон, а с ним и новый социальный проект «Ярко в Чувашии». Он тоже инициирован Главой региона Олегом Николаевым и призван объединить все культурно-досуговые мероприятия, проводимые на территории республики, в единую радугу искусств.

Одно из приоритетных стратегических направлений проекта — развитие патриотизма молодежи и консолидация поколений, и эту высокую цель взяли на вооружение все театрально-концертные учреждения Чувашии. Так, например, основной темой II Межрегионального фестиваля национальных театров «Чĕкеҫ» (Ласточка) имени народной артистки СССР Веры Кузьминой, который развернется в столице республики в середине ноября, будет «Женщина в искусстве». Патриотично, всеобъемлюще, с глубоким пониманием национальной идентичности и ориентацией на культурное сотрудничество. «Чувашия вновь станет местом притяжения культур, языков, менталитетов разных народов. Век за веком все они сохраняют и передают через поколения образ героини — женщины с большим сердцем и пламенной душой, готовой на подвиги», — говорят в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова, которому Вера Кузьминична отдала свыше семи десятков лет.

Впрочем, для того чтобы познакомиться с театральными коллективами из других регионов страны, вовсе не обязательно ждать до конца осени. Позавчера в Чебоксарах завершился I Межрегиональный театральный фестиваль «Волжская премьера» имени народного артиста СССР Николая Мордвинова, где выступали труппы из Мытищ, Рязани, Арзамаса и Казани.

Ранее в Чебоксарах состоялись «Большие гастроли» Первоуральского театра драмы «Вариант», а уже на этой неделе ожидается настоящий культурный десант из Уфы, который охватит сразу несколько сценических площадок города. Башкирский театр кукол и Уфимский театр юного зрителя будут гостить у нас со 2 по 4 октября, оба в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Тюзовцы предлагают вниманию чебоксарцев спектакли «Всем кого касается», «Богатырь Степан Ромашкин» и «Аленький цветочек», кукольники — постановки «Приключения доктора Айболита и его друзей», «Живи!» и тоже «Аленький цветочек». Тем интереснее сравнить две постановочные версии знаменитой сказки, наметить параллели, если они есть, и вживую увидеть наглядный пример того, как по-разному можно воплотить на подмостках одно и то же произведение.

Ощущение такое, как будто в определенный момент упал некий «железный занавес», и к нам потянулись, с каждым сезоном все активнее и активнее, а в ответ потянулись и мы. В частности, на днях коллектив Чувашского театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля вернулся с IX Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье», проходившего в городе Балашове Саратовской области, и вернулся не с пустыми руками! Инсценировка гоголевской повести «Шинель» в оригинальной пластической версии лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Владимира Беляйкина одержала победу сразу в пяти номинациях.

Спектакль был выпущен аж шесть лет назад, и это в очередной раз доказывает, что поистине большие произведения искусства не имеют возраста, метко попадая в зрителя и являясь гарантией качества. Хочется отдельно поздравить с наградой молодого артиста труппы Николая Миронова, чей потенциал растет как на дрожжах. С недавних пор в его репертуаре появились Мцыри и Михаил Сеспель, Неизвестный солдат и другие крупные работы. А в 2019 году, когда он только начинал профессиональную жизнь на сцене, первой серьезной пробой пера был как раз-таки Акакий Акакиевич Башмачкин — «Лучшая мужская роль» по решению жюри.

Нельзя не поаплодировать и актерам Чувашского экспериментального театра драмы, которые съездили на свои первые в истории «Большие гастроли», предварительно успев выпустить сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик» (режиссер — заслуженный артист Чувашии Евгений Евграфов). Зрители города Первоуральска с огромной теплотой принимали каждую постановку наших, будь то «Каштанка» Антона Чехова, «Праздник непослушания» Сергея Михалкова, «Рыбка, Васька и…» Александра Штендлера или «Осталась одна Таня». Спектакль о школьнице Татьяне Савичевой, потерявшей близких в блокадном Ленинграде, создала команда из Санкт-Петербурга в составе драматурга Леси Гура, режиссера Полины Алехиной и художника Оганеса Айрапетяна. Февральская премьера инсценировки, ставшая настоящим потрясением для наших театралов, дала понять, что ей уготована долгая и счастливая сценическая жизнь, полная оваций, восторженных отзывов и громких признаний, что и подтвердила поездка в Свердловскую область.

Однако почивать на лаврах некогда. Впереди — II Межрегиональный театральный фестиваль «МанджиевФЕСТ», куда впервые приглашены все коллективы республики, с которыми в разные годы работал режиссер из Калмыкии Борис Манджиев, давно завоевавший сердца чебоксарцев. В Чувашском театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля он поставил пьесу нашего драматурга Марины Карягиной «Çěн Кун Ачи» (Сын Нового Дня), в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова — произведение башкирского писателя-фронтовика Нажиба Асанбаева «Аманн? ш?па» (Израненная судьба), в Чувашском театре кукол — трагедию Уильяма Шекспира «Король Лир», ставшую лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска». 3 и 4 октября блистательная тройка спектаклей будет показана в Элисте на подмостках Национального драматического театра имени Баатра Басангова.

Тенденция расширения границ театрального пространства коснулась не только гастрольной карты, но и выбора постановщиков. На афишах республики можно прочесть все больше «неместных» имен, причем многие из них чебоксарцы слышат далеко не в первый раз, и это замечательно — формируются вкусы, предпочтения, прослеживаются черты постановочного стиля, которые делают узнаваемым почерк того или иного режиссера.

В Чувашский театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля приехал Иван Чигасов, в Русский драматический театр — Алексей Доронин. Оба приглашены к нам уже во второй раз, оба из Москвы (если не считать тот факт, что Иван родом из Новочебоксарска), оба обратились к творчеству Федора Достоевского (видимо, решили заранее подготовиться к юбилейному для писателя 2026 году). С той только разницей, что первый ставит «Преступление и наказание» (премьера состоится 1 октября), а второй — «Дядюшкин сон» (спектакль увидит свет 10 и 11 октября).

Поклонники Чувашского академического драматического театра имени Константина Иванова в предвкушении комедии Флорида Булякова «Карч?ксем качча кая???» (Выходили бабки замуж). Процессом «рулит» главный режиссер Государственного национального театра Удмуртской Республики Алексей Ложкин, который прежде ставил эту пьесу у себя в Ижевске. Но и наши не отстают. К примеру, вновь пробует себя в режиссуре актер драмтеатра Василий Иванов. За относительно небольшой режиссерский путь ему приходилось «выплывать» в самых разных и подчас непредсказуемых жанрах, от мистической драмы до квартирника, однако с водевилем сталкиваться пока не доводилось. И вот час икс настал — премьера пьесы Владимира Соллогуба «Ах, кама-ши савмалла?» (Беда от нежного сердца) назначена на 19 и 21 октября.

Продолжает радовать зрителей и Денис Андронов, благодаря которому детский репертуар Чувашского театра кукол обрел несколько непривычное звучание и набрал новую высоту. На этот раз постановщику «вздумалось» познакомить маленьких зрителей с вредным зайцем Букой из одноименной пьесы-игры Михаила Супонина, которую можно посмотреть уже сегодня, 30 сентября.

А вот артисты Чувашской государственной филармонии не побоялись рискнуть и взялись за освоение кардинально нового для них жанра. Опера-мюзикл — так определили природу будущего спектакля «Сказ о купеческой дочери и волшебном цветке», премьера которого запланирована в декабре на Грант Главы Чувашии. Московский композитор Игорь Зубков, уже знакомый жителям Чувашии по нашумевшему мюзиклу «Двенадцать стульев», вновь предложил для постановки яркое и свежее с точки зрения музыкального материала и художественного замысла произведение. «Большое значение, особенно в условиях современных реалий, имеет то, что в основе спектакля лежит русская сказка «Аленький цветочек», пробуждающая чувство патриотизма, любви к родине и верности истокам, — подчеркнули директор филармонии, заслуженный работник культуры Чувашии Максим Матросов и режиссер из Москвы Олег Машаров. — В то же время тема патриотизма приобретает здесь абсолютно современное звучание. Красочный мюзикловый спектакль в стиле этно-фэнтази заставит детей и их родителей поверить в чудо, во всепобеждающую силу добра и в то, что сделать этот мир светлее может каждый из нас».

В Чувашском академическом ансамбле песни и танца полным ходом идут репетиции театрализованной программы «Чăваш тĕнчи» (Сказ о земле чувашской), которая расцветет 21 октября на сцене филармонии пышным букетом мелодий и ритмов. Особым украшением премьеры станут вокально-хореографические сюиты «Чувашия — сердце Волги» и «Тихвинская ярмарка», которые зрители увидят впервые, а также одноактный спектакль «О славном богатыре Улыпе». В коллективе отмечают: «Наша земля богата чудесными песнями, узорами и яркими красками народного творчества. Но есть еще одна сокровищница ее культуры — древние сказы, легенды и предания. В каждом из них живет частичка души народа, передаваемая через поколения. Мы решили бережно собрать и представить эти национальные ценности в нашей концертной программе. Здесь оживают былины и истории давно минувших дней, а вместе с ними на сцену выходит богатырь Улып, символизирующий силу духа и любовь к родине. Каждое произведение станет настоящим открытием для зрителя, ведь оно воплощает в себе всю глубину и красоту традиционной чувашской культуры, мудрость народа, живущего на берегах великой реки Волги».

В Чувашской академической симфонической капелле дан старт новому проекту для школьников «Музыкальная гостиная». «Проект, реализуемый совместно с образовательными учреждениями республики при поддержке Министерства культуры и Министерства образования Чувашии, призван стать универсальным помощником для учителей литературы, истории и музыки, обогащая учебный процесс ярким и запоминающимся материалом, — рассказывают в капелле. — Проект рассчитан на самую восприимчивую аудиторию — учащихся от 7 до 17 лет. Более 20 концертных программ будут интегрированы в учебный план и распределены по четвертям и классам, что позволит гармонично дополнить школьные занятия».

С 9 по 30 октября капелла примет на сцене филармонии VI Международный фестиваль «Созвездие земляков», который проводится при поддержке Министерства культуры Чувашии. «Фестиваль изменил свой формат — в 2024 году в его программу вошло пять концертов живой джазовой музыки, — напомнили организаторы. — На этот раз проект вновь объединит солистов и джазовые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани. Мероприятие способствует развитию международного и межрегионального сотрудничества по сохранению и укреплению культурных связей и созданию единого культурного пространства».

Ну а завтра, в Международный день музыки, оркестр капеллы под руководством народного артиста России Мориса Яклашкина и блистательный болгарский скрипач Павел Минев сыграют в филармонии праздничную концертную программу «Свет Моцарта. Сила Мусоргского». Чебоксарцы услышат самые яркие фрагменты из опер «Борис Годунов» и «Хованщина», пьесы их цикла «Картинки с выставки» и скрипичный концерт ре мажор — произведение, где талант приглашенного солиста раскроется подобно прекрасному цветку во всем блеске виртуозности, темперамента и эмоциональности. «Пусть в жизни каждого всегда звучат любимые мелодии, которые сделают краше даже самый пасмурный день!» — желают нам музыканты.