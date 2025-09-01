Санитарная авиация спасает жизни

«Скорая помощь» летит по вызову

Появление в небе ярко-желтого вертолета с красным крестом означает, что кому-то нужна срочная медицинская помощь и быстро доставить пациента в больницу привычными способами просто невозможно. Каждый полет воздушной «скорой» — уникальная операция по спасению жизни. И последние вылеты только подтверждают это.

Ежедневно вертолеты санитарной авиации доставляют пациентов в Чебоксары, где их ждут медицинские центры с современным высокотехнологичным оборудованием. Часто пациенты попадают в Республиканский кардиологический диспансер. Как мужчина из Канаша, который был вовремя переправлен в столичный кардиодиспансер с острым инфарктом миокарда и успешно прооперирован.

Цифра С начала 2025 года вертолет санитарной авиации эвакуировал более 20 экстренных пациентов

Пример слаженной работы всей медицинской системы — и история сорокалетней женщины из Алатыря. Около двух недель назад у нее начали проявляться тревожные симптомы: ломота в левой руке, сдавливание в груди, одышка. Когда приступы стали повторяться каждые 15 минут, она вызвала «скорую». Местные медики показали высокий профессионализм: быстро поставили диагноз (инфаркт миокарда) и приняли решение об эвакуации. Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Минздрава Чувашии Иван Верещагин сообщил, что диагноз алатырских коллег подтвердился, и пациентка была прооперирована.

Напомним, что круглосуточная авиамедицинская бригада в республике была создана в сентябре 2020 года на базе Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии благодаря Национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». И сегодня система санитарной авиации продолжает развиваться, создаются дополнительные вертолетные площадки в разных округах республики. Наиболее активные вылеты совершаются в Алатырь и Шумерлю, отдаленные от столицы региона. За время работы службы по воздуху были эвакуированы сотни пациентов, которые смогли получить необходимую помощь в кратчайшие сроки.