Девятилетний чебоксарец опустошил мамины банковские карты

Сыграл по чужим правилам

Мать третьеклассника была потрясена, когда обнаружила, что с ее кредитных и дебетовых карт исчезли деньги. После разговора с сыном она узнала, что его обманули мошенники. Женщина обратилась в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Чебоксары.

Школьник рассказал, что во время игры ему предложили купить виртуальную валюту. Неизвестный пользователь попросил написать ему в мессенджере, где продолжилось общение. По указаниям афериста мальчик взял телефон матери и запустил банковское приложение. Он перевел более 230 тысяч рублей, однако внутриигровую валюту для приобретения космических предметов так и не получил. Возбуждено уголовное дело.

Оксана Казакова