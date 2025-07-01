Маленькая девушка с большим сердцем

Двести спасенных жизней и бесценный опыт

Орден Мужества в народе прозвали «Мужиком». Точнее и не скажешь: значит, проявил себя настоящим мужчиной. Но на летнем празднике Акатуй-Сабантуй в Канашском округе Чувашии за этой самой мужественной наградой на сцену поднялась хрупкая, красивая девушка в военной форме. На счету единственной девушки-военнослужащей республики больше двухсот спасенных жизней!

По зову сердца

Медиком Ева Анисимова из Канаша решила стать по примеру бабушки с дедушкой, которые и познакомились-то в медицинском институте, а потом на протяжении многих лет помогали людям в родном городе. Да и внучке профессия оказалась «по плечу»: после окончания медицинского колледжа в Чебоксарах она и на «скорой» успела поработать, в патологоанатомии попрактиковаться. А когда началась специальная военная операция, втайне от родных стала обивать пороги военкоматов, чувствуя, что должна быть там.

Суровые мужи смотрели на тоненькую юную деву с недоверием — куда, мол, ей, не бабское это дело, а кто и прямо в лицо говорил: проблем от вас больше, чем пользы. Но Ева проявила столько упорства, что «военная машина» в конце концов сдалась — в 2023 году, получив нужные бумаги в Чувашии, в Санкт-Петербурге ефрейтор Анисимова заключила-таки контракт с Минобороны.

— До сих пор неудобно перед мамой, — признается сейчас уже старший лейтенант медицинской службы. — Сказала ей правду о своей «командировке» буквально накануне отъезда в Курскую область. Дома, конечно, все были в шоке…

Операционная на передовой

Права была Ева: здесь пригодились и ее опыт на «скорой», и навыки патологоанатома. Да и бывалые фронтовые медики провели для новичков ускоренные курсы работы в полевых условиях. Но тогда она и представить себе не могла, что пункт оказания первой помощи, операционная и реанимация «в одном флаконе» могут размещаться буквально в двух километрах от линии боевого соприкосновения. И даже в обычном санитарном блиндаже медики творили буквально чудеса. И именно здесь Ева по-настоящему ощутила цену человеческой жизни. До сих пор врач-анестезиолог-реаниматолог медицинской роты танкового батальона помнит, как пыталась вырвать из лап смерти нашего тяжело раненного бойца.

— «Качаю» сердце — пульс есть, перестаю, и оно снова замирает, не «заводится» ни в какую. Полтора часа девушка не оставляла попыток реанимировать воина и очень тяжело переживала неудачу, хотя коллеги успокаивали, уверяя, что она сделала все, что могла…

Наверное, как раз это неравнодушие и обостренное чувство врачебного долга потом помогали ей снова и снова побеждать в схватке с «костлявой». Среди спасенных «сестричкой» были и русские, и буряты, и чеченцы, и даже наши братья из Северной Кореи — всех и не упомнишь. Зато они с благодарностью вспоминают своего ангела-спасителя, посланного им, видимо, самими небесами. В борьбе за их жизни Ева в своей операционной на передовой и резала, и зашивала, и к аппарату ИВЛ подключала — теперь ее уже ничем нельзя было застать врасплох.

С пациентом в одном вертолете

Но, словно в отместку за проигранные жизни, смерть трижды грозила и самой Еве. Первый раз контузило в результате атаки дрона-камикадзе — вражеский беспилотник разорвался поблизости. Через месяц — новый «прилет». Военные медики попадают под обстрелы наравне с военнослужащими, да и для врага они, как известно, любимая цель. Осколками зацепило затылок, позвоночник, ногу девушки, некоторые из кусочков смертоносного металла ее коллеги трогать не стали — слишком велик был риск.

А третий беспилотник залетел в блиндаж, где девушка перевязывала бойцу раздробленную ногу. Услышав характерный звук за спиной, Ева, не раздумывая, закрыла раненого собой. Вместе потом их так и доставили сначала в госпиталь в Курске, затем — вертолетом санавиации — в специализированную клинику в Москве. Очнувшись после нескольких дней комы, военврач узнала, что осталась без глаза и впереди долгие месяцы реабилитации. Но в госпитале она встретилась с тем самым бойцом из Новосибирска, которого спасла, приняв весь удар снаряда на себя. Благодаря ей он был жив, жива и сама спасительница, а с остальным, как говорится, справимся…

За свой героизм Ева Анисимова была представлена к ордену Мужества. Есть среди ее наград и медали «За отвагу» и «За воинскую доблесть». Но своими главными наградами военный медик считает свыше двух сотен спасенных ею жизней и бесценный опыт, который она получила в свои совсем еще юные 22 года. Ева и сейчас считает свое решение служить правильным, а ее пациенты тем более благодарны судьбе, что в трудный час рядом оказалась эта хрупкая маленькая девушка с большим сердцем…