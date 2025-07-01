С 20 по 25 июля Чувашия станет центром красоты, грации и туризма

Республика примет финал конкурса «Мисс Туризм России — 2025».

За корону и титул главного лица российского туризма поборются 30 участниц из разных городов и регионов страны. Финальная неделя обещает быть насыщенной: девушек ждут экскурсии по Чебоксарам, фотосессии и съемки в знаковых местах республики, а также вечеринки в лучших заведениях города. Участницы не только продемонстрируют свою красоту, но и познакомятся с культурой, природой и гостеприимством Чувашии.

Грандиозный финал, как обещают организаторы, пройдет 25 июля на сцене ДК «Химик» в Новочебоксарске и станет кульминацией конкурса. Именно там определится, кто станет амбассадором внутреннего туризма страны на следующий год. «Мисс Туризм России» — это не просто конкурс красоты, а площадка, объединяющая девушек со всех концов страны, способных вдохновлять на путешествия и открывать красоту России. И отрадно, что в этом году центром такого вдохновения станет Чувашия. Кстати, нашу республику будет представлять Влада Комарова — победительница конкурса «Мисс Чувашия — 2025».

Дмитрий Фролов