По защищённым каналам связи

Современные технологии позволяют врачам проводить дистанционные консультации в режиме реального времени, обмениваться результатами диагностики и принимать коллегиальные решения. Цифровизация медицины особенно важна в кардиологии, где каждая минута может быть решающей для спасения жизни пациента.

За первые шесть месяцев 2025 года специалисты Республиканского кардиологического диспансера провели более 2,5 тыс. телемедицинских консультаций, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С региональными медицинскими организациями кардиологи выходили на связь 2455 раз, за шесть месяцев 2024 года — 1512. Это говорит о востребованности телемедицины в оказании срочной помощи жителям отдаленных округов. Значительный рост наблюдается в количестве консультаций в экстренной и неотложной форме, они составляют около 50% всех консультаций.

«Телемедицина — это не просто модный тренд, а инструмент, спасающий жизни», — считает заместитель главного врача Республиканского кардиологического диспансера Александра Дубова.

Развитие цифровых технологий в системе здравоохранения России предусмотрено национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». Такой формат работы экономит время и ресурсы при оказании медицинской помощи, способствует повышению качества диагностики и лечения, открывает доступ к региональным и федеральным экспертам, компенсирует дефицит медицинских кадров в сельской местности. Телемедицинские консультации проводятся по защищенным каналам связи, что гарантирует безопасность передачи данных и конфиденциальность медицинской информации.