Вернулись с россыпью наград

Со 2 по 7 июля в поселке имени Цюрупы Московской области прошли Кубок России и Всероссийские состязания по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В течение 4 дней около 600 спортсменов из 36 регионов страны боролись за призовые места на различных пешеходных дистанциях.

Благодаря упорным тренировкам и наработанному опыту команде из Чувашии удалось завоевать 11 медалей разного достоинства. В абсолютном зачете по сумме длинных и коротких дистанций представители нашей мужской команды Андрей Львов и Сергей Кузнецов стали обладателями серебряной и бронзовой медалей соответственно, среди юношей Михаил Ширшов занял вторую строку турнирной таблицы. Тандем Сергея Кузнецова и Андрея Львова победил в пешеходных связках у мужчин, а в женской части этой дисциплины Анна Карпова и Анастасия Алексеева взяли «серебро». Чувашские юниорки Ксения Сидорова и Валерия Лекомцева пополнили копилку сборной бронзовой наградой.

«Чувашские спортсмены снова доказали, что наша республика — территория силы и упорства. Поздравляю! Благодарю тренеров за отличную подготовку и желаю не сбавлять темп на предстоящем чемпионате в Алтайском крае», — поздравил сборную команду Чувашии в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев.

Спортсмены признаются, что те, кто однажды «заболел» туризмом, остаются преданными ему навсегда. Фото из телеграм-канала Главы Чувашии