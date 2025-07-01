До врачей добрались с комфортом

Пожилых жителей отдаленных деревень Большое Камаево и Анаткасы Мариинско-Посадского округа доставили к медикам централизованно.

В мобильном пункте здоровья, развернутом в Шоршелах, десять человек, убеленных сединами, бесплатно прошли комплексное медицинское обследование. Им измерили артериальное давление, провели анализ крови на уровень глюкозы и холестерина. Возрастных пациентов проконсультировали терапевт, хирург, офтальмолог. Женщины побывали на приеме у гинеколога. «Замечательно, что есть такая возможность», — отметила пенсионерка Алевтина Максимова.

В дороге пожилых людей, разместившихся в специализированном автотранспорте, сопровождали сотрудники Мариинско-Посадского центра социального обслуживания. Организация таких выездов — важная составляющая заботы о здоровье тех, кому в силу возраста или инвалидности трудно передвигаться самостоятельно. Они проводятся в рамках социального проекта «Шаг к здоровью», инициированного Главой Чувашии Олегом Николаевым.

Сельчане благодарны за заботу об их здоровье. Фото cap.ru