Дипломатия дружбы

Школьники из Чувашии выиграли поездку на Черное море.

Ребята из 7 «А» Ибресинской школы № 2 вместе с ровесниками из 7 «А» школы № 5 Чиназского района Ташкентской области Узбекистана стали финалистами международного проекта АНО «Евразия» «Классная дружба». Подросткам удалось найти общий язык. Недавно ученики из поселка Ибреси встретились в Чебоксарах с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, председателем Совета АНО «Евразия» Аленой Аршиновой и поделились с ней своими впечатлениями от участия в проекте.

«Классная дружба» — конкурс, который помогает школьникам найти новых друзей, познакомиться с культурами и традициями разных народов. Уже более 12 тыс. ребят, 512 классов из 12 стран континента Евразия стали участниками проекта.

За несколько дней до встречи ибресинцы вернулись из оздоровительного лагеря «Морская звезда», что на Черном море. Они отдыхали три недели, общались со сверстниками из других регионов и стран, учили народные танцы. Ребята остались от путешествия в полном восторге — многие впервые увидели море. «Я нашел много новых друзей — из нашего региона, и еще из Узбекистана. Классно, когда вокруг столько хороших людей!» — рассказал семиклассник Алексей.

В течение учебного года классы-команды успешно выполнили все задания: провели совместные онлайн-уроки национальных языков, мастерили традиционные поделки, готовили праздничные мероприятия ко Дню Победы. Они делились друг с другом фотографиями и видео родных мест, рассказывали о себе. Такое успешное взаимодействие привело к победе в «Классной дружбе» и главному призу — поездке на Черное море.

Классный руководитель ибресинских школьников Елена Брусятина похвалила своих ребят за трудолюбие, серьезный подход к делу, отметила их творческие способности и желание открывать новые горизонты. «На уроке «Разговоры о важном», посвященном теме успеха, я рассказала ученикам о конкурсе «Классная дружба». Дети выразили желание принять в нем участие. Они очень загорелись этим проектом, показали себя как слаженная команда», — поделилась педагог.

Конечно, во время встречи Алена Игоревна рассказала ученикам о своей работе депутата Государственной Думы России, о деятельности АНО «Евразия». Победителей проекта она назвала дипломатами, ведь ребята налаживают полезные контакты с юными представителями других стран. «Можно сказать, что вы занимались международной дипломатией. Вы выстраивали отношения, вы лицо России, будущее страны», — сказала парламентарий.

Алена Аршинова также отметила, что дружба и добрососедство — необходимые элементы в международных отношениях. «Для нас важно будущее Евразийского экономического союза, который развивает наш Президент Владимир Путин. АНО «Евразия» как раз занимается выстраиванием единого пространства, где мы понимаем друг друга», — подчеркнула Аршинова.

Встреча прошла весело и душевно, словно свиделись старые друзья. Фото из телеграм-канала Алены Аршиновой