Дипломатия дружбы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Школьники из Чувашии выиграли поездку на Черное море.

Ребята из 7 «А» Ибресинской школы № 2 вместе с ровесниками из 7 «А» школы № 5 Чиназского района Ташкентской области Узбекистана стали финалистами международного проекта АНО «Евразия» «Классная дружба». Подросткам удалось найти общий язык. Недавно ученики из поселка Ибреси встретились в Чебоксарах с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, председателем Совета АНО «Евразия» Аленой Аршиновой и поделились с ней своими впечатлениями от участия в проекте.

«Классная дружба» — конкурс, который помогает школьникам найти новых друзей, познакомиться с культурами и традициями разных народов. Уже более 12 тыс. ребят, 512 классов из 12 стран континента Евразия стали участниками проекта.

Школьников никак не отпускало море — морей эмоций, впечатлений, воспоминаний. Фото из телеграм-канала Алены Аршиновой

За несколько дней до встречи ибресинцы вернулись из оздоровительного лагеря «Морская звезда», что на Черном море. Они отдыхали три недели, общались со сверстниками из других регионов и стран, учили народные танцы. Ребята остались от путешествия в полном восторге — многие впервые увидели море. «Я нашел много новых друзей — из нашего региона, и еще из Узбекистана. Классно, когда вокруг столько хороших людей!» — рассказал семиклассник Алексей.

В течение учебного года классы-команды успешно выполнили все задания: провели совместные онлайн-уроки национальных языков, мастерили традиционные поделки, готовили праздничные мероприятия ко Дню Победы. Они делились друг с другом фотографиями и видео родных мест, рассказывали о себе. Такое успешное взаимодействие привело к победе в «Классной дружбе» и главному призу — поездке на Черное море.

Классный руководитель ибресинских школьников Елена Брусятина похвалила своих ребят за трудолюбие, серьезный подход к делу, отметила их творческие способности и желание открывать новые горизонты. «На уроке «Разговоры о важном», посвященном теме успеха, я рассказала ученикам о конкурсе «Классная дружба». Дети выразили желание принять в нем участие. Они очень загорелись этим проектом, показали себя как слаженная команда», — поделилась педагог.

Конечно, во время встречи Алена Игоревна рассказала ученикам о своей работе депутата Государственной Думы России, о деятельности АНО «Евразия». Победителей проекта она назвала дипломатами, ведь ребята налаживают полезные контакты с юными представителями других стран. «Можно сказать, что вы занимались международной дипломатией. Вы выстраивали отношения, вы лицо России, будущее страны», — сказала парламентарий.

Алена Аршинова также отметила, что дружба и добрососедство — необходимые элементы в международных отношениях. «Для нас важно будущее Евразийского экономического союза, который развивает наш Президент Владимир Путин. АНО «Евразия» как раз занимается выстраиванием единого пространства, где мы понимаем друг друга», — подчеркнула Аршинова.

Встреча прошла весело и душевно, словно свиделись старые друзья. Фото из телеграм-канала Алены Аршиновой

 

Опубликовано: 3 июля 2025 г.


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