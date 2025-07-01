В День молодежи Сбер помог гостям праздника получить новые знания в области ИИ

В минувшие выходные Сбер стал частью большого праздника и присоединился к проведению Дня молодежи в Чебоксарах. Сбер подготовил собственную программу образовательных мероприятий.

Участники площадки «IT и медиа» прокачали цифровые навыки, познакомились с нейросетью GigaChat и другими сервисами искусственного интеллекта (ИИ). Мастер-класс по работе больших языковых моделей и промт-инжинирингу провел директор Школы цифровых технологий «Школа 21» в Нижнем Новгороде Александр Пересыпкин.

Анастасия Трутнева,

управляющий Чувашским отделением Сбербанка:

«Молодое поколение — залог нашего будущего, и мы уделяем ему особое внимание. Наша задача — обеспечивать молодежь возможностями, поощрять её инициативы и способствовать развитию, ведь именно молодёжь определяет вектор изменений и формирует облик Чувашии завтра. Важно находиться рядом, мотивировать и снабжать инструментами для воплощения их замыслов».

Александр Пересыпкин,

директор Школы цифровых технологий «Школа 21» в Нижнем Новгороде:

«Мы объединяем усилия по развитию цифровых навыков среди молодежи не только в городе работы «Школы 21», но и в соседних регионах. Наша задача — найти новые подходы к обучению, сделать его еще более практико-ориентированным и заинтересовать молодых людей изучением технологий будущего».

Приуроченный ко Дню молодежи Всероссийский фестиваль прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети» 28 июня. Тематические площадки открылись по всей стране. В программе — многочисленные презентации, лекции, мастер-классы от профильных российских движений и организаций, ведущих компаний, концерты с участием звезд.

Пресс-служба Чувашского отделения Сбербанка

pr21@sberbank.ru