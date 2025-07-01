В День молодежи Сбер помог гостям праздника получить новые знания в области ИИ

В минувшие выходные Сбер стал частью большого праздника и присоединился к проведению Дня молодежи в Чебоксарах. Сбер подготовил собственную программу образовательных мероприятий.
Участники площадки «IT и медиа» прокачали цифровые навыки, познакомились с нейросетью GigaChat и другими сервисами искусственного интеллекта (ИИ). Мастер-класс по работе больших языковых моделей и промт-инжинирингу провел директор Школы цифровых технологий «Школа 21» в Нижнем Новгороде Александр Пересыпкин.
Анастасия Трутнева,
управляющий Чувашским отделением Сбербанка:
«Молодое поколение — залог нашего будущего, и мы уделяем ему особое внимание. Наша задача — обеспечивать молодежь возможностями, поощрять её инициативы и способствовать развитию, ведь именно молодёжь определяет вектор изменений и формирует облик Чувашии завтра. Важно находиться рядом, мотивировать и снабжать инструментами для воплощения их замыслов».
Александр Пересыпкин,
директор Школы цифровых технологий «Школа 21» в Нижнем Новгороде:
«Мы объединяем усилия по развитию цифровых навыков среди молодежи не только в городе работы «Школы 21», но и в соседних регионах. Наша задача — найти новые подходы к обучению, сделать его еще более практико-ориентированным и заинтересовать молодых людей изучением технологий будущего».
Приуроченный ко Дню молодежи Всероссийский фестиваль прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети» 28 июня. Тематические площадки открылись по всей стране. В программе — многочисленные презентации, лекции, мастер-классы от профильных российских движений и организаций, ведущих компаний, концерты с участием звезд.
Пресс-служба Чувашского отделения Сбербанка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.