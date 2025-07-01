В Чебоксарах на следующий год отремонтируют 20 школ на сумму свыше 4,6 млрд рублей

Депутат Государственной Думы РФ Алла Салаева сообщила о масштабных планах капитального ремонта школ в столице Чувашии на 2025 год. В рамках программы партии «Единая Россия» планируется обновить 20 образовательных учреждений.

«Программа Единой России по капитальному ремонту школ – одна из самых эффективных и результативных», — заявила Алла Салаева.

Депутат подчеркнула значительную финансовую поддержку со стороны республики: «По поручению Главы Чувашии Олега Николаева со стороны республики обеспечено софинансирование в объеме 2,2 млрд рублей». Дополнительно выделены средства на благоустройство территорий 10 школ, где капремонт зданий уже завершен.

Контроль за реализацией программы остается в фокусе внимания. Алла Салаева совместно с министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрием Захаровым провела рабочую встречу с директорами школ, включенных в программу, на базе обновленной СОШ №28 (где в этом году как раз ремонтируют пришкольную территорию).

«Такой масштаб впервые, вопросов возникает много, – отметила парламентарий, обозначив ключевые темы обсуждения. – Важно обеспечить своевременность конкурсов на определение подрядчиков, уверенность, что все работы учтены, контроль за работой на объекте».

Данные планы являются частью масштабной федеральной программы капремонта школ, инициированной «Единой Россией».