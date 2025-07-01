Долгосрочные сбережения и цифровой рубль: как Чувашия становится финансовым лидером

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На завершившем свою работу на прошлой неделе Чебоксарском экономическом форуме прошел круглый стол, организованный Комитетом Госдумы по финансовому рынку под руководством Анатолия Аксакова. Участники обсудили новые способы финансовых расчетов и современные технологии, способные улучшить экономику. В дискуссии участвовали представители госструктур, бизнес-сообщества и научного мира.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что предприятия республики активно используют новые технологии. В частности, Чувашия стала одной из первых площадок, где проходит эксперимент по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Когда этот проект будет реализован в полной мере, все операции с бюджетными деньгами станут надежнее и прозрачнее.

Чтобы цифровая валюта работала хорошо, важно создать удобную инфраструктуру. Этим занимается Федеральное казначейство, разрабатывая правила и нормы использования цифровых рублей.

Как отметили участники ЧЭФ’25, такие дискуссии помогают формировать грамотную стратегию перехода на новые финансовые инструменты и их последующего развития. Например, по словам вице-президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексея Денисова, во время встречи на Форуме в прошлом году Ассоциация предложила увеличить срок действия софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС). И уже практически через месяц срок господдержки накоплений россиян был увеличен с трех до десяти лет, что позволило гражданам получать от государства до 360 тысяч рублей за весь срок участия в программе.

Условия программы просты: участнику достаточно просто пополнять свой счет в удобном ему режиме и смотреть, как прирастают его вложения. Благодаря софинансированию можно получать плюсом к своим взносам от 25% до 100%. Особенно выгодно это для участников ПДС с доходами до 80 тысяч рублей в год «грязными»: на каждый вложенный рубль они получают еще один рубль от государства. Также на взносы до 400 тысяч в год можно оформить налоговый вычет, что добавит к доходности еще как минимум 13%. Кроме того, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), назначенные операторами программы, ежегодно начисляют проценты на накопления, что помогает защитить деньги от инфляции.

Программа продолжает развиваться. Как рассказал Алексей Денисов, выступая на ЧЭФ’25, в будущем цифровой рубль может быть интегрирован в ПДС для упрощения перевода софинансирования и выплат средств от работодателей. Кроме того, уже скоро будет принят законопроект о льготах для бизнеса, что позволит компаниям экономить на налогах, а работникам – получать еще больше выгоды от участия в программе. Наконец, не за горами запуск детских счетов ПДС с отдельным софинансированием, благодаря чему родители смогут накопить на образование детей и обеспечить им хороший старт взрослой жизни.

Жители Чувашии уже оценили преимущества ПДС, благодаря чему республика стала одним из лидеров страны по подключению к программе: договоры долгосрочных сбережений заключили уже более 75 тысяч человек, а это 6,5% жителей региона. По словам Анатолия Аксакова, этот сберегательный инструмент играет важную роль в укреплении социальной стабильности, и Чувашия ещё долго будет в лидерах по ПДС. «Те, кто включился в программу, получили хорошую доходность от размещения своих средств – от 15% до 30% по итогам прошлого года. Поэтому нужно рассказывать гражданам о преимуществах ПДС, чтобы больше россиян могли копить деньги с выгодой для себя», – отметил он.

Чебоксарский экономический форум показал себя мощной диалоговой платформой для обсуждения будущего финансовых технологий в России. Было много интересных выступлений, озвучено множество идей и кейсов, но по поводу ПДС и цифрового рубля почти все эксперты сошлись во мнении, что дальнейшее их развитие необходимо для обеспечения социальной стабильности и экономического роста не только республики, но и всей страны.

Опубликовано: 1 июля 2025 г.


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