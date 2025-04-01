Игорь Комаров провел заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

Современная, удобная, модная

Такой должна быть адаптивная одежда для ветеранов спецоперации, чтобы они имели возможность работать, заниматься спортом, растить детей, посещать театры, кино, кафе, считает замминистра обороны России.

Во вторник в Нижнем Новгороде прошло первое в этом году заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества». В обсуждении мер поддержки участников СВО и их семей приняли участие представители федеральной и региональной власти, включая статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву, председателя Попечительского совета фонда, директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

ИГОРЬ КОМАРОВ,

Полпред Президента России в ПФО: «С момента открытия филиалов госфонда «Защитники Отечества» в Приволжском федеральном округе принято более 200 тысяч граждан, рассмотрено почти 450 тысяч обращений. Подавляющее большинство из них касались социальной поддержки и юридической помощи. Продолжается активное вовлечение ветеранов в систему государственного управления. Госфонд вовлечен в реализацию региональных кадровых программ для участников СВО. В округе заявки на участие в них подали 11 тысяч человек, часть ветеранов уже прошли тестирование и получили консультации на базе филиалов фонда».

Заседание впервые прошло в выездном формате — такой подход, по словам организаторов, позволяет лучше понимать реальные потребности ветеранов на местах. «Важно определить, какие меры необходимо дополнительно принять, в том числе координирующие работу заинтересованных структур и органов власти с фондом «Защитники Отечества». Один из главных вопросов, который необходимо решить, — это организация процесса сбора информации о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке», — сообщил Юрий Чиханчин.

Ключевым решением стало включение адаптивной одежды в перечень средств реабилитации. «Многие наши достижения стали возможными благодаря работе Попечительского совета фонда, который утверждает ряд инициатив, в том числе расширение перечня технических средств реабилитации и адаптации жилых помещений. На сегодняшнем заседании Попечительский совет утвердил включение в этот перечень адаптивной одежды, которую теперь фонд сможет выдавать ветеранам с инвалидностью. Напомню, такое поручение дал Президент России Владимир Путин, и мы активно работаем над его реализацией», — подчеркнула Анна Цивилева.

Фонд организует Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который призван содействовать поиску новых идей и технологий в области дизайна, улучшению качества изделий, мотивировать отечественных производителей на создание специализированных моделей, в конечном итоге формируя новый социальный контракт для общества.

Фонд продолжает расширять направления работы. В планах — развитие программ трудоустройства, юридической помощи и адаптации жилья для ветеранов. А выездные заседания, как надеются организаторы, станут постоянной практикой. Главная задача государственного фонда — не просто оказывать помощь, а создавать систему, которая будет работать на годы вперед.

В Чувашской Республике филиал фонда был открыт в июне 2023 года. Социальными координаторами филиала рассмотрено более 32,3 тысячи обращений от участников спецоперации. «Мы оказываем адресную помощь защитникам и их близким, подбирая к каждому индивидуальный подход. Бойцы проходят диспансеризацию, медицинскую и психологическую реабилитацию, участвуют в спортивных, культурных и патриотических мероприятиях», — рассказала руководитель филиала Елена Зайцева.

Между тем

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу Президента России Владимира Путина, работает во всех регионах страны. Основные направления: медицинская и социальная реабилитация, юридическая поддержка, трудоустройство ветеранов СВО и членов их семей.