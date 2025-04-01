Растет будущий профессионал

В 16 лет Анна Чаплина стала чемпионом республики по футзалу среди женских команд в составе столичной «Энергии» и получила награду как лучший игрок турнира. Сейчас у воспитанницы моргаушской спортшколы «Сывлах» начинается новый этап карьеры — девушку приняли в академию «Пари Нижний Новгород».

Для попадания в систему нижегородского клуба Аня успешно прошла строгий отбор, к этому она стремилась с самого старта своего спортивного пути. Вообще Чаплина с детства любила гонять мяч во дворе. Параллельно девочка занималась каратэ около трех лет, но в итоге выбрала футбол. Все-таки командная игра больше приглянулась, чем индивидуальный вид спорта. В восемь лет Аня пришла в секцию к своему первому наставнику Антону Никифорову.

«На первой тренировке я ощущала страх — практически никого из команды не знала, кроме Миши (родной дядя Анны, при этом ее сверстник, — Прим. ред.). Рядом со мной бегали мальчики. «Лишь бы не затоптали», — переживала тогда я, — рассказала Анна Чаплина в интервью корреспонденту «СЧ». — После выхода из раздевалки спокойно общалась с партнерами по команде, но тут мне в лицо неожиданно прилетел мяч!»

Тогда Аня чуть не расплакалась, но Миша ее подбодрил. Девочка взяла себя в руки, успокоилась. В спортшколе «Сывлах» юная футболистка тренировалась только с мальчиками семь лет. «За косички ребята не дергали, но порой задирали», — призналась Аня. Сначала Чаплина оттачивала мастерство вместе со сверстниками, но потом тренер Антон Никифоров перевел юную звездочку в старшую группу ребят 2005 года рождения.

«Во время тренировочного процесса мне очень не нравится много бегать, а остальное легко дается. Мои плюсы — это скорость, дриблинг, огромное желание играть в футбол. Выкладываюсь в игре на 100% — потеряла мяч, сразу бегу в прессинг, — подчеркнула Анна. — В первую очередь, мне нужно еще работать над улучшением концентрации и качеством длинных передач».

По словам наставника Антона Никифорова, у девочки уже формируется профессиональный подход к любимому делу. «Она сама всегда дополнительно занимается, улучшает себя, старается быть лидером команды. Сейчас у меня интересуется о том, как правильно восстанавливаться после игр», — рассказал Антон Никифоров.

Действительно, во время выступлений за спортшколу «Сывлах» Аня вообще не уступала мальчишкам в рвении и мастерстве. На одном из турниров в Красных Четаях за выход из группового этапа «Сывлах» проигрывал 0:3 команде из Шумерли. Ближе к концу поединка Антон Владимирович выпустил на замену Анну, и этот тренерский ход полностью изменил положение дел — Чаплина отдала несколько голевых передач, встреча завершилась вничью — 3:3 и победой в серии пенальти.

Годы тренировок не прошли даром — минувший сезон девочка провела в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) до 16 лет за женскую команду «Мирас» (Казань). А пару дней назад Анна дебютировала в составе «Пари Нижний Новгород», выйдя на замену в нескольких встречах ЮФЛ до 18 лет.

Стоит сказать, что родители поддерживают Аню в ее стремлении вырасти в профессионального игрока. «Стараюсь болеть за дочку на трибунах, но если не получается, то смотрю трансляции», — отметила мама Наталья Ильинична.

Конечно, многим юным спортсменам сложно совмещать тренировки и игры с учебой — история Ани не исключение. «Я сейчас учусь в 10 классе. Получаю, в основном, хорошие оценки. За четверть выходит одна четверка — либо по химии, либо по русскому языку, — сказала Анна. — После школы иногда сложно собраться с силами на тренировку, но я понимаю, что это мне нужно».

Кроме того, девочка следит за мировыми футбольными событиями — старается не пропускать «эль-классико» (поединки между испанскими «Барселоной» и «Реал Мадридом», — Прим. ред.), матчи российских грандов. А сама Анна болеет за «2DROTS», выступающий в Медиалиге — популярном турнире в молодежной среде, где зрители имеют возможность увидеть не только известных футболистов, но и звезд шоу-бизнеса.

Несмотря на напряженный график, Аня успевает посвятить время любимому хобби — кулинарии. «Мне нравится готовить легкие перекусы — омлет в лаваше, шаурму, роллы. При этом я слежу за калорийностью каждого блюда — спортсмен должен всегда быть в хорошей форме, — подчеркнула Анна. — Крайне редко, когда есть свободное время, могу побаловать себя тортиком».

К СВЕДЕНИЮ

Спортивная школа «Сывлах» Моргаушского округа уже фигурировала на страницах нашей газеты. «СЧ» рассказывала о талантливых моргаушских боксерах.