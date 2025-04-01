Главного снабженца учебной литературой в Чувашии ждет трансформация

Книги скучают без покупателей

Кажется, еще недавно за тетрадками, контурными картами и учебниками мамы и папы с детьми ходили в Чувашский учколлектор, что находится на Школьном проезде в Чебоксарах. Особенно в августе здесь всегда царил ажиотаж. Для многих школяров поход в этот магазин был целым событием, настраивающим их на новый учебный год. Но с появлением маркетплейсов стало все иначе. Теперь родители предпочитают закупаться в онлайн-магазинах и, как правило, берут учебную литературу на целый класс заранее, пока не подскочили цены.

С одной стороны, выбор оправдан — налицо удобство и экономия, что при нынешних ценах немаловажно. С другой — деятельность учреждения, находящегося под крылом государства, стала идти на спад. А ведь предприятие «Чувашский учколлектор» с 1949 года бесперебойно обеспечивало учеников и образовательные учреждения пособиями, книгами, канцелярией и школьным оборудованием.

Судьбой главного снабженца учебной литературой озаботилось региональное Правительство. На днях в учколлекторе прошло выездное совещание под руководством и.о. Председателя Кабмина Чувашии Сергея Артамонова. Вице-премьеры и руководители профильных министерств обсудили проблемы учреждения и его потенциал. Но пока у организации нет четкой стратегии развития, что позволила бы, к примеру, подключить новые направления и в конечном итоге избежать возможного банкротства, обратили внимание члены Правительства.

Между тем само учреждение находится в удобном месте. По словам участников заседания, пространство окружено медицинским, спортивным и образовательным центрами, при правильном подходе эту зону можно облагородить, сделать многофункциональной. За учколлектором закреплен участок площадью 2742 кв. м с собственным зданием, гаражом и складом, однако вся эта инфраструктура в настоящее время требует серьезного обновления.

Как отметил Сергей Артамонов, сейчас необходимо поработать с общественностью, подумать над включением пространства в программу комплексного развития территории. Да и в целом — принять эффективное решение, которое принесло бы пользу жителям республики.