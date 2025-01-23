Лучшее время — студенчество

Сцена раскрывает таланты и помогает строить карьеру

Завтра — День российского студенчества. Праздник молодости — поры свершений, поиска себя, дружбы на всю жизнь. Часто можно слышать, мол, молодежь нынче не та. А какая? За ответом на этот вопрос мы обратились к человеку, находящемуся на связи с молодыми практически в круглосуточном режиме, — директору Дворца культуры ЧувГУ имени И.Н. Ульянова Анне Заворзаевой. Именно на этой сцене зажигаются многие «звезды». Разговор, впрочем, получился не только о талантах, но и творческой самореализации студентов и невероятных возможностях, которые есть сегодня у юных.

— Очень хорошая у нас молодежь, талантливая, — сразу же ответила на наш вопрос Анна Заворзаева. — Многие думают, что они отличаются от нас. Не отличаются. У них, может, появились другие навыки, где-то, возможно, больше знаний, где-то меньше, но ребята такие же. У них те же проблемы, какие были у нас в их возрасте, те же стремления, они точно так же создают, творят, постигают мир. Кстати, что интересно, чувашских ребят хорошо знают за пределами республики. Только за последнее время больше десятка наших парней и девушек буквально с руками и ногами забрали в проект «VK.Места». Сейчас они востребованные специалисты в сфере медиа, работают с фото, видео, снимают клипы для известных исполнителей. А начинали на сцене ДК ЧГУ. Да-да, брали первую камеру, не понимая, что и как снимать, «заваливали» кадры, заваливали идеи…

— То есть получили своего рода путевку в жизнь, участвуя в студенческих мероприятиях, таких как студвесна?

— Конечно. В прошлом году, например, в вузе прошла 55-я студвесна, столько же лет и самому университету. А с 1992 года ведет историю «Российская студвесна». Мы один из старейших вузов страны, где проводится этот фестиваль, причем за все годы он ни разу не пропускался. Даже в пандемию ставили и показывали номера онлайн, без зрителей, но с оценками жюри. Вообще, студвесна в нашей стране — это движение самоорганизованное. Потому что стремление творить, созидать, «искрить» есть в самом понятии «молодость».

Не все же поступают на творческие специальности, нередко от этого выбора отговаривают родители. А на сцене ребята получают шанс раскрыть в себе талант и достигают прекрасных результатов. В прошлом году, например, 46 наших студентов стали кандидатами в мастера спорта, еще четверо — мастерами спорта. Все они — участники университетских команд по чир-спорту «POWER» и «IMMORTAL», члены сборной России, чемпионы страны. Хотя в свое время эти ребята пришли на отборы с нулевой физической подготовкой, даже на шпагат не умели садиться.

Или взять университетскую студию воздушной гимнастики. В ней занимаются будущие экономисты, машиностроители, медики, юристы, технари, айтишники, студенты других специальностей. Ребята завоевывают места на уровне России, получают спортивные разряды и показывают такие великолепные номера, что просто диву даешься, как это возможно.

— Что сегодня представляет студенческое творчество?

— К нашей большой радости, в вузе есть свой Дворец культуры с хорошей технической базой. И, что еще важнее, есть педагоги, которых мы выискиваем по крупицам. А многих профессионалов «выращиваем» сами. Поле для творческой самореализации огромное — целых девять направлений. Это и театр (у нас их два — «Абрикосовый сад» и экспериментальный театр пластики «Кафедра»), и танцы, и вокал, и инструментальное искусство. Можно попробовать себя в оригинальном жанре: цирк, чир-спорт, воздушная акробатика, пантомима или клоунада. Есть медиа: фото, видео, подкасты, журналистика. В арт-направлении занимаются 3D-анимацией, брендингом, дизайном, кастомизацией. В 2023 году появилось направление «мода»: закупили швейные машинки — студенты сами шьют, конструируют, моделируют, устраивают показы. И все это, не считая студвесны, КВН и других интересных молодежи проектов. Ну и, конечно, можно найти себя в науке, спорте, волонтерстве. Отборы в студии, как правило, проходят в сентябре. Двери для всех открыты, в том числе для студентов других вузов и техникумов республики.

— Мало какой вуз может похвастать своей цирковой студией!

— И таким концертным залом! С 2017 года свет, звук, экраны, микрофоны и другое оборудование постепенно обновляются. А в конце прошлого года появилась новая цирковая лебедка, теперь их у нас две — таких в республике больше нигде нет. В планах поставить номер, где в воздухе одновременно четверо гимнастов. Наша задача — дать такую техническую базу, чтобы ребята раскрывались максимально.

— Наверняка есть немало историй успеха, когда творчество перерастало для молодых людей в профессию?

— Это верно. Назову лишь некоторых. Дмитрий Заграничный, парень из Батыревского округа, выпускник ИВТ. Помню его первый выход на сцену с двумя кокосами — так он изображал стук копыт лошади, а сейчас занимается молодежным туризмом и спецпроектами в правительстве Москвы. Или Вячеслав Краснов, выпускник юрфака. Был культоргом факультета, участвовал в студвеснах, а теперь — второй режиссер экспериментального театра драмы. Еще пример — Света Поясова и Катя Коршунова. В студенчестве пришли в команду, а сейчас тренеры сборной России по чир-спорту. Огромное количество ребят создают свое дело, занимают руководящие должности, трудятся в театрах России, работают в больших молодежных проектах, таких как Таврида.АРТ, участвуют в программах общества «Знание», VK — словом, становятся крутыми специалистами в своих сферах. Потому что сцена дает очень многое. Эти люди умеют работать в экстремальных ситуациях, быстро принимать решение, привыкли к командной работе, не боятся выступать публично, а еще умеют анализировать, синтезировать и выдавать на-гора красивый результат. Да и в жизни все они состоявшиеся люди. Их замечают, они быстро продвигаются по карьерной лестнице, и их приглашают в самые разные сферы, где они тоже добиваются успеха.

— А трудности с учебой не возникают?

— У кого как. И педагоги относятся по-разному. Общаемся, договариваемся, доказываем. У многих ребят, кстати, прекрасно получается совмещать одно с другим.

— Творческие успехи ваших подопечных впечатляют — в прошлом году на «Российской студенческой весне» студенты из Чувашии получили второе место в общекомандном зачете и три Гран-при!

— Да, такое достижение у нас впервые. На фестиваль каждый год съезжаются 3,5 тысячи студентов со всей России, для регионов есть определенные квоты по количеству участников, а нам впервые в истории фестиваля выделили бесплатно сразу 103 места. Такой «подарок» нам сделал оргкомитет как дважды обладателям номинации «Лучшая организация творческой деятельности в вузах России» и за победы в других спецконкурсах в течение года. Один из Гран-при нам присудили за региональную программу — спектакль «Бабы». Это самая высокая награда в «Российской студвесне». Второй Гран-при получил цирковой номер с участием чирлидинг-команды «POWER», гимнастов и танцоров. А третий — в номинации «Медиа»: его выиграла Валерия Чараева с художественной фотографией. Осенью, кстати, ребята успели побывать в гастрольном туре в Мелитополе.

— Как думаете, что повлияло на такой успех?

— Наверное, сошлось многое: поддержка ректора, возможности вуза, желание ребят, ну и наше упорство. Мне бы очень хотелось, чтобы у нынешних ребят были возможности для самореализации.

— На ваш взгляд, у молодежи сегодня больше возможностей для выражения себя?

— Безусловно. Ребята понимают, что творчество может стать хорошим трамплином в жизни и даже, как мы уже сказали выше, профессией. Более того, к нам специально поступают и переводятся из других вузов, чтобы попасть в театр или в ту или иную студию. Причем не только из ближайших регионов, но и издалека. Знаете, один парень из Владивостока мечтает о цирке и считает, что из нашего вуза он туда попадет быстрее, поскольку наших ребят знают эксперты Цирка дю Солей.

Очень важно, чтобы у молодежи было место для самореализации. Даже планируем расширять ДК. Будут дополнительные площади для театра, студий, появятся студия звукозаписи, медиацентр, новые репетиционные и закулисные пространства, гримерки, складские помещения, пошивочный цех. Мы очень благодарны руководству университета, что все это у нашей молодежи будет. Творчество — это труд, но труд благодатный. Обязательно нужно попробовать себя в нем именно в молодости!

Кстати

В прошлом году в ДК ЧувГУ провели более 2,5 тысячи мероприятий. Мастер-классы для студентов давали известные российские деятели культуры. В их числе — дочь дирижера Юрия Башмета пианистка Ксения Башмет и режиссер-постановщик концертных программ певца Shaman Денис Жигальский.

В феврале университет станет площадкой спецпроекта «Под куполом» фестиваля «Российская студенческая весна» совместно с Росгосцирком. В прошлом году, кстати, студентов ЧувГУ пригласили с цирковыми номерами в Китай.

В своей копилке творческая молодежь вуза имеет множество наград. А по названию вузовского театра «Абрикосовый сад» Российский союз молодежи стал проводить одноименный международный студенческий театральный фестиваль. Востребована не только площадка, но и специалисты ДК: их привлекают к организации и техническому сопровождению многих всероссийских мероприятий для молодежи.