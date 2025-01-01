Больше чем зрелище

В репертуаре Чувашской государственной филармонии появился мюзикл для взрослых и юных зрителей

Наступление Нового года — повод не только дарить подарки, но и задуматься о чем-то сокровенном и важном. Например, о том, что нужно ценить каждый миг, ведь жизнь так мимолетна и быстротечна. Именно от этого простейшего, казалось бы, умения во многом зависит то, будем мы счастливы или нет… Мюзикл «Часовщик. История хранителя времени», главный герой которого умудряется за одну крохотную секунду спасти целый мир, заставил зрителей поразмышлять на тему вечного и поверить в то, что все и всегда в наших руках. Премьерные показы постановки с аншлагом прошли в новогодние праздники в Чувашской государственной филармонии.

Философский аспект, когда есть над чем поразмыслить и публике, и самим участникам представления, — такое встречается в мюзикле, по большей части развлекательном жанре, довольно редко. Как правило, первостепенной является внешняя сторона, где каждый постановщик творит зрелище в силу своей фантазии и уровня сценического оснащения. Однако на сей раз существенная нагрузка лежит на внутренней составляющей действа, ощущается попытка «прокачать» сюжетную линию, мизансцены, диалоги и образы согласно законам не музыкального, а прежде всего драматического театра. Это во многом роднит историю про мальчика Тима, не побоявшегося вступить в нешуточную схватку с судьбой в лице Старого года, с мелодрамой или трагикомедией, что вполне объяснимо. Режиссер мюзикла Дмитрий Миронов, «специализирующийся» на пьесах и прозе (он уже ставил в Чебоксарах произведения Ивана Тургенева и О. Генри, Рэя Брэдбери и Анджелы Нанетти), впервые столкнулся с музыкальной партитурой.

«Подготовка к премьере началась еще в апреле, — говорит постановщик. — Не скрою, что поначалу было неудобно и некомфортно. Новый для меня жанр, новые люди, условия, площадка, возможности… Хочется сказать спасибо всей огромной команде, я многое почерпнул из этой работы».

Нельзя не отметить, что для труппы филармонии, основными направлениями которой считаются вокал и хореография, репетиционный процесс тоже стал настоящей школой профессионального мастерства, заставив взглянуть на акт музыкально-исполнительского творчества под другим углом зрения. И хотя львиная доля успеха принадлежит музыке московского композитора Игоря Зубкова, создавшего мюзикл в тандеме с либреттистом Максимом Артемьевым, в руки к Андрею Именнову и Динаре Юнисовой, Владимиру Ашмарину и Татьяне Васильевой, Юрию Каткову и Константину Живулину, Марии Михайловой и другим артистам попали, скорее, не партии, а роли, которые требовалось сыграть.

Впрочем, зрелищности тоже нашлось место. Здесь и развернутые танцевальные номера в постановке хореографов Кристины Игнатьевой и Ирины Гавриловой, и оформление художника Евгения Аввакумова, вступающее в колоритное взаимодействие с костюмами дизайнера одежды Кати Тонюшкиной. Слитность и законченность визуальной картинки сочетаются в них с эффектными фантазийными элементами в виде горнолыжных очков, меховых наушников и чашек на голове (диву даешься, насколько органично все эти разрозненные, на первый взгляд, компоненты складываются в единое стилевое целое). Сдержанность цветовой гаммы — с выдумкой, зримостью и логикой образного решения, когда внешняя характеристика персонажа напрямую вытекает из его имени и внутренней сути. К примеру, Лень облачена в не что иное, как шляпку из подушек и ватное стеганое одеяло, скроенное в форме длинного пышного платья, а жилет мастера часовых дел буквально усыпан шестеренками разного диаметра и калибра.

Так что с появлением каждого следующего героя, среди которых Ложь и Забывчивость, дух времени Аврора и обаятельные, по-доброму смешные, очаровательные в своей нелепости горожане, в сценическом пространстве словно материализуется диковинная вымышленная страна. Некое зазеркалье, городок в табакерке или третья планета, куда устремляются и взрослые, и юные зрители.