Чувашия приняла поисковиков из более сорока регионов страны

В каждой находке — история

Хвостовики от советской и немецкой мин, пехотная лопата, осколочная «рубашка» ручной гранаты РГД-33, стреляные гильзы, солдатские фляги, соединительная трубка и фильтр от противогаза… Все эти предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили члены отряда «Поиск» шумерлинской школы № 3 во время летней экспедиции в Калуге на Всероссийской Вахте памяти «Западный фронт. Варшавское шоссе 2024». Свои последние находки с полей былых сражений шумерлинцы, как и многие другие группы «следопытов» нашего региона, презентовали на выставке в Чувашской государственной филармонии в Чебоксарах. С экспозиции уникальных артефактов в республике стартовал Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Форум исторического наследия». Пригласили на него и школьников.

Бесценный медальон и вражеский перстень

«За каждым найденным предметом кроется своя история. Но самого ценного экспоната на нашем стенде сегодня нет», — заинтриговал учитель информатики и руководитель отряда «Поиск» из Шумерли Виктор Ласс. Солдатский медальон, найденный одним из членов группы Станиславом Кондрашовым, сейчас на экспертизе в Москве. Парень нынче впервые поехал на Вахту памяти — и сразу такая удача! Его даже наградила знаком отличия лидер общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Всего в отряде «Поиск» около трех десятков ребят, но в экспедицию отправляются самые лучшие. По словам Виктора Ласса, сначала юные поисковики проходят обучение, практику, сдают экзамены, а с 14 лет могут участвовать и в Вахте памяти. Но даже во время таких выездов школьников не сразу допускают к раскопкам. Сначала они должны пройти «курс молодого поисковика».

Дело в том, что помимо останков бойцов и их личных вещей исследователи находят взрывоопасные предметы. Например, запал ручной гранаты РГД-33 — с виду ничем не примечательный металлический стержень чуть короче шариковой ручки. А внутри него чувствительное вещество — гремучая ртуть. Такой предмет нельзя нагревать, ударять обо что-то, носить в кармане, он может разорваться.

Знание правил безопасности — самое главное, считает руководитель «Поиска». Кроме того, во время экспедиций дети учатся ориентироваться на местности, работать с металлоискателем и щупом, правильно извлекать из земли останки солдат.

«Работы длятся примерно две недели. Все это время ребята живут в полевых условиях, для них это тоже испытание. Они взрослеют, становятся самостоятельными, ответственными, по-другому начинают смотреть на жизнь и на историю», — заметил Виктор Ласс. Полезны, по его мнению, и такие форумы, особенно начинающим поисковикам. Это отличная возможность пообщаться с более опытными товарищами, «загореться» поисковой деятельностью. И речь не только об экспедициях, но и о работе с документами, архивами. Некоторые поисковые отряды берут шефство над ветеранами и тружениками тыла, ухаживают за воинскими захоронениями.

Пять «смен» отработал на Вахте в разных областях страны член поискового отряда «Пламя» чебоксарской школы № 27 Михаил Шестаков. Среди самых ценных находок он особо выделил кучку скрученного металла. Оказалось, это обломки американского военного самолета «Аэрокобра», кстати, на таком воевал легендарный ас, первый трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Со слов Миши, истребитель потерпел крушение в феврале 1944 года в лесах Цивильского округа у поселка Конар. Его поставили по ленд-лизу и перегоняли на фронт. «Возможно, была плохая погода, пилот потерял управление, и случилась катастрофа», — предположил юноша.

Свои коллекции представили на выставке и студенты. Самые любопытные артефакты, как всегда, были у отрядов «Память» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и «Георгиевская лента» ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Жутковатую находку, обнаруженную в Волгоградской области, показал руководитель поискового отряда «Землянка» Чебоксарского экономико-технологического колледжа Александр Капранов. На серебряном кольце едва проглядывается «мертвая голова» — эмблема войск СС. «И хотя некоторые фашисты приписывали этому украшению мистические свойства, мы-то с вами знаем, что никакие «черепа» не смогли остановить победоносное наступление Советской Армии!» — говорили поисковики подошедшим кадетам…

«Когда мы рассказываем о нашей героической истории через реальные предметы, найденные на полях сражений, молодые люди, школьники проявляют гораздо больший интерес к минувшим событиям», — поделился опытом Александр Капранов.

Но не только прошлое было в центре внимания участников форума. Популярностью пользовалась и выставочная площадка филиала Центра «ВОИН» в Чувашии. Инструктор по огневой подготовке Дмитрий Сергеев вместе со своими коллегами рассказал, как сегодня в зонах боевых действий управляют дронами и как наши бойцы противодействуют вражеским беспилотникам. Участники форума охотно примеряли снаряжение современных воинов — шлем, бронежилет, боевой пояс, знакомились с тренировочным оружием, интересовались, как оказать первую помощь раненому человеку.

Выставку осмотрели и почетные гости слета: Глава Чувашии Олег Николаев, помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, а также представители Роспатриотцентра и Поискового движения России, при чьей поддержке состоялся форум.

Судьба бойца не забыта

Как отметил потом на торжественном открытии Олег Николаев, поисковая деятельность наполняет каждого человека такими важными составляющими, как патриотизм, доброта, неравнодушие.

«Вы проводите большую работу по увековечению имен героев Великой Отечественной войны, восстанавливаете и исследуете документы тех времен, рассказываете о неизвестных подвигах и судьбах бойцов. Это важная работа», — подчеркнул Глава Чувашии. Он поблагодарил за работу активистов Поискового движения России, представителей студенческих патриотических клубов, молодых ученых и сотрудников образовательных организаций, которые занимаются сохранением исторической памяти.

О благородной миссии наследников Великой Победы говорилось и в приветствии полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, которое зачитал Владимир Колчин. «Сегодня поисковики находятся на переднем крае не только патриотической работы с молодежью, но и принимают активное участие в гражданской поддержке СВО и мероприятиях по увековечению и сохранению памяти о ее участниках. Спасибо за вашу работу, за глубокое уважение к подвигу наших дедов, прадедов и участников СВО», — передал он слова благодарности от полпреда.

После торжественного открытия участники слета в мемориальном комплексе «Победа» почтили память погибших защитников Отечества, возложив цветы к монументу Славы.

К слову Сегодня в республике действуют 68 объединений, которые не забывают и героев тыла, строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Для поддержки инициатив поисковых отрядов учреждены ежегодные гранты Главы Чувашии. В этом году их сумма составила 750 тыс. рублей. В регионе традиционно организуют фестивали военно-исторических клубов и поисковых отрядов. Ежегодно команда «следопытов» Чувашии становится призером Слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который проводится под патронатом полпреда Игоря Комарова.

Восстановить фронтовую летопись

Основная часть образовательной программы форума состоялась в Национальной библиотеке Чувашии. В течение трех дней здесь проходили встречи с экспертами, презентации лучших практик поисковой деятельности. Так, на стратегическую сессию «Сохранение и защита исторической памяти — приоритет национальной безопасности» участников слета пригласила депутат Госдумы и ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

По мнению спикера, сегодня очень важно, чтобы поисковики, которые в целом занимаются увековечением памяти, имели определенные навыки и понимание, как нужно работать в сфере исторического просвещения и помогать людям, например, в восстановлении семейной фронтовой летописи. Форум не случайно расставил акценты на историческом наследии и сохранении памяти — это задача государственной важности, отметила депутат Госдумы.

Гостья напомнила, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Великой Победы, а значит, все традиционные поисковые экспедиции, которые начнутся с апреля, пройдут в торжественной атмосфере. Как обычно, многие энтузиасты встретят 9 Мая в полевых условиях.

«Расширим просветительскую деятельность поискового движения по всей стране, чтобы передать нашу «заряженность» на историческое наследие и сохранение памяти через разные форматы — слеты, квесты, выставки. Продолжим целенаправленно работать в рамках проекта «Без срока давности», рассказывающего об итогах Великой Отечественной войны и неприятии нацизма на мировом уровне. Ведь следующий год — это еще и 80 лет с начала Нюрнбергского процесса. Показывать истинное лицо нацизма того времени и распознавать его «вариации» в современном мире — тоже наша задача», — поделилась планами Елена Цунаева.

Кстати, несмотря на то, что Елена Моисеевна сейчас занимается больше организаторской деятельностью, она по-прежнему числится в своем родном поисковом отряде «Верность» волгоградской школы № 99.

«В этом году исполняется 35 лет, как я поехала в свою первую поисковую экспедицию в Новгородскую область на первую Всесоюзную Вахту памяти. Именно в то время были мои первые находки, и пришло осознание, что этим нужно заниматься. Рада, что в моей жизни это случилось», — призналась официальный представитель Поискового движения России.

Кстати

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева побывала и в Штабе общественной поддержки. Как сообщил начальник Управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов, за круглым столом поговорили об организации работы по патриотическому воспитанию молодежи в республике с региональным активом «Движения Первых» и молодогвардейцами Чувашии. Депутат Госдумы и Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов поддержали инициативу ребят начать работу по сохранению памяти о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны.