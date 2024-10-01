Завтра в Чувашии стартует «Культурная среда»

По инициативе Главы республики Олега Николаева в рамках проекта каждый месяц театральные труппы будут выезжать в отдаленные муниципалитеты региона и показывать концерты и спектакли в местных домах культуры. Первые выступления состоятся в Шумерле и Шумерлинском округе. На сцене городского ДК «Восход» и в Доме культуры села Туваны Чувашский государственный экспериментальный театр драмы представит постановку «Врач без пациентов, или Чехов без пауз».

По мнению министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, «Культурная среда» приблизит высокое искусство к жителям глубинки и позволит познакомиться с лучшими постановками и артистами. Кстати, в конце октября к проекту присоединятся и республиканские музеи.