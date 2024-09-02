Участники эстафеты «СЧ» получили первые номера

В преддверии 86-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» в стенах редакции состоялась выдача нагрудных номеров для поклонников спорта и здорового образа жизни, стартующих в субботу на дорожках «Олимпийского».

Руководители делегации предъявляли мандатной комиссии именную заявку, заверенную врачебно-физкультурным диспансером или врачом местной больницы, а также другие нужные документы. Самыми ответственными оказались 39 команд. Любопытно, что члены заявленных коллективов имеют шанс чуть больше поспать. Ведь им не придется приезжать к 8 утра, когда начнется регистрация участников на месте соревнований.

Однако наибольший наплыв любителей бега ожидается именно в субботу, 7 сентября. Напоминаем, что торжественное открытие начнется в 10.00, а соревнования — в 10.30. Приглашаем всех жителей республики стать частью грандиозного спортивного праздника!