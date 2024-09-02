Владимир Ашмарин: «Одного пения мне мало»

Солист из Чувашии покоряет сердца зрителей на сцене и «за кадром»

Профессия артиста — это не только блеск софитов и всеобщее признание, но и проверка человека «на качество». Кто-то так ослеплен лучами славы, что давно потерял внутреннее «зрение» и перестал отличать высокое от низкого, нарушив завет Константина Станиславского и возлюбив себя в искусстве, а не искусство в себе. Но есть и те, чьи жизненные ценности не меркнут в сиянии творческого успеха, каким бы большим он ни был. У солиста Чувашской государственной филармонии Владимира Ашмарина их три: дом, семья и Родина.

«Мне было важно спеть для тех, кто каждодневно несет военную службу и не смыкает глаз на боевом посту», — ответил Володя на вопрос о том, почему решился поехать вместе с коллегами в Донецкую Народную Республику и Запорожскую область в августе прошлого года. В продолжение патриотической темы нельзя не вспомнить гастроли в Калининградскую область, где ему рукоплескали моряки-балтийцы, и Межрегиональный марафон «Рубежи Победы», концерт «Крымская весна», посвященный воссоединению Крыма с Россией, и многочисленные выступления в поддержку бойцов специальной военной операции. «Наверное, немалую роль играет мое армейское прошлое, — считает артист. — Сначала служил в учебной части под Екатеринбургом, которую окончил в должности командира отделения БМП, то есть боевой машины пехоты. Затем был переведен в Закавказье, где получил звание старшего сержанта».

«Учителя общеобразовательной школы терпели мое увлечение музыкой, прощали за невнимательность на уроках и несделанное домашнее задание».

Кстати, Вова так рвался отдать долг Родине, что даже бросил Санкт-Петербургский радиотехнический лицей, пожертвовав престижной профессией монтажника радиоэлектронной аппаратуры. А заодно и актерскую студию, отказавшись от мечты поступить в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Многие и сегодня отмечают богатый драматический талант артиста, его умение не просто грамотно распоряжаться своим голосом и выполнять ряд постановочных задач, а именно проживать вокальную партию, что среди певцов — огромная редкость.

Впрочем, главной дамой Вовиного сердца всегда оставалась музыка. Будь то родной поселок Вурнары, где мальчик пел в хоре и осваивал аккордеон, или Северная Пальмира, куда переехал после седьмого класса. Педагоги Дворца творчества «У Вознесенского моста» и общеобразовательной школы № 235, которая носит имя великого композитора Дмитрия Шостаковича и отличается углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, помогли развить природные данные. А профессор Чувашского педагогического университета имени И.Я. Яковлева, народный артист России и Чувашии Петр Заломнов сразу взял его в свой класс, оценив крепкую техническую базу и искреннее желание трудиться.

Усилия не прошли даром. Яркое тому подтверждение — образы Дулькамары («Любовный напиток») и Дона Паскуале («Дон Паскуале»), Малюты Скуратова («Царская невеста») и Дмитрия («Сурский рубеж»), созданные на сцене Чувашского театра оперы и балета и ставшие свидетельством профессиональной зрелости солиста. Однако больше всего поклонникам полюбился герой мюзикла «Двенадцать стульев» Киса Воробьянинов, которого Владимир Ашмарин вот уже третий сезон подряд играет в Чувашской государственной филармонии, покоряя темпераментностью и живостью артистического высказывания. Он успевает не только петь и двигаться, но и одолевать развернутые танцевальные номера с набором сложных комбинаций и остроумных диалогов, расцвеченных легким налетом искрометной импровизации и полных эксцентрики, юмора и самоиронии. «Готовя оперный репертуар, я понял, что одного академического пения мне мало, — признается Володя. — Хотелось максимально раскрыть потенциал своего голоса и попробовать силы в разных амплуа. Поэтому теперь с удовольствием пою и романсы, и эстраду, и джаз, и песни военных лет, нередко аккомпанируя себе на гитаре».

КСТАТИ

25 октября Владимир Ашмарин впервые представит вниманию зрителей Чувашской государственной филармонии сольную концертную программу «Если б не было тебя». В нее войдут лучшие песни XX века, посвященные самому прекрасному чувству на земле. Среди них такие хиты как «Вечная любовь» и «My way», «Bеsame mucho» и «История любви», «Moon river» и еще множество композиций из репертуара Фрэнка Синатры, Джо Дассена, Шарля Азнавура, Тото Кутуньо и других звезд мировой эстрады.

Пять фактов о Владимире Ашмарине

1. Музыка окружает артиста не только на работе, но и дома. Его супруга Дарья училась с ним на одном курсе и служит регентом в церковном хоре. А папа, в прошлом военный музыкант, долгое время руководил оркестром в поселке Вурнары.

2. У него четверо детей. Сыновья занимаются самбо и футболом, а также учатся в Чебоксарской детской школе искусств № 1 по классу флейты. «Куда отдать дочерей, пока не решил, — говорит певец. — Но то, что в музыку, это точно».

3. Солист не только поет и ведет праздничные мероприятия, но и пробует себя в качестве «голоса за кадром». Минувшим летом он занял первое место на Всероссийском конкурсе озвучки «Рассказчик: ода подвигу», где соревновались дикторы и актеры дубляжа со всей страны.

4. Несколько лет назад он принял участие в съемках фильма «Сюда не ступит нога врага» Государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации. В картине рассказывается о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

5. В прошлом году он вместе с Сергеем Кузнецовым одержал победу на Фестивале патриотической песни. Коллеги спели в Москве на сцене Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), а затем «Росконцерт» пригласил их в гастрольный тур по городам России.

Владимир Ашмарин — лауреат всероссийских и международных фестивалей-конкурсов «Планета Муслим» (Йошкар-Ола, 2021) и «Орфей» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева (Грозный, 2019). Фото с сайта Чувашской государственной филармонии