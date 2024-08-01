От детского спорта до сборной страны

В следующем году в республике будет значительно увеличен размер грантов для спортивных федераций. Об этом Глава Чувашии сообщил на встрече с ведущими спортсменами — членами сборных команд РФ. По словам Олега Николаева, такое решение позволит декоммерциализировать детско-юношеский спорт. Развитие и этого направления, и спортивной отрасли в целом в республике в приоритете. В поздравлении с Днем физкультурника. который будут праздновать 10 августа, Олег Николаев отметил — Чувашия традиционно входит в число лидеров по уровню обеспеченности спортсооружениями, за 5 лет в регионе построено и реконструировано более 50 спортивных объектов. В федеральном рейтинге ГТО республика также регулярно входит в лидерские ТОП-10. А в составы сборных команд России в этом году включен 301 спортсмен из Чувашии — это рекорд за всю спортивную историю региона.