Кибератаки поможет отразить «Солар»

Между Кабинетом министров Чувашской Республики и Группой компаний «Солар» подписано соглашение о реализации в ближайшие пять лет мероприятий в сфере информационной безопасности. Это направление усиленно подвергается рискам с начала специальной военной операции.

По данным Минцифры Чувашии, за 2022-2024 годы зафиксировано более 7,8 млн попыток атак на информационную инфраструктуру исполнительных органов республики. В том числе 1,5 млн в текущем году. Только за июль число таких событий увеличилось более чем в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы практически все процессы жизнеобеспечения организуем на различных цифровых сервисах, через различные инструменты, платформы, — сказал Глава республики Олег Николаев вице-президенту по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральному директору ГК «Солар» Игорю Ляпунову. — Автоматически, наряду с удобством людей, наша задача — обеспечивать их безопасность. Ваша компания в этом вопросе имеет великолепные компетенции, наработанную практику. Вопросы защиты хоть сегодня нам позволяют выдерживать атаки, которые изо дня в день видоизменяются, увеличиваются, но наши так называемые «партнеры» находят все новые и новые методы и формы атак. Поэтому задача усовершенствования в этом направлении стоит в приоритете и является очень актуальной».

Игорь Ляпунов, в свою очередь, отметил, что в Чувашии динамично развивается цифровизация — уровень очень высокий. И в этом смысле защита от кибератак является важной задачей. «Мы защищаем все большие государственные IT-системы, обеспечиваем полную стопроцентную защиту госуслуг, соцблока, силовиков, защищаем все основные ресурсы, которые одновременно являются магнитами для хакеров», — подчеркнул Ляпунов.

«Статистика атак на наши ресурсы еще раз подтверждает значимость направления, что та работа, которая у нас будет выстраиваться, действительно обоснованна и принесет практические результаты», — прокомментировал руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.