ДЭГ в Чувашии — привычное явление

Как уже сообщала «СЧ», в единый день голосования в сентябре будет избрано 79 депутатов в 9 округах Чувашии. На выборы выдвинуто 303 кандидата, претендующих на получение 79 депутатских мандатов.

О подготовке к выборам шла речь на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с членом Центральной избирательной комиссии России Евгением Шевченко. «Сейчас в Чувашии идет небольшая избирательная кампания — всего 9 выборов, порядка 150 тысяч избирателей республики смогут проголосовать. Но отрадно, что уже более 8200 человек подали заявления для дистанционного голосования. Это около 6% от тех, кто может проголосовать. В республике дистанционное электронное голосование становится уже привычным явлением. И это нас не может не радовать», — отметил Евгений Шевченко.

«ДЭГ показало высокую заинтересованность избирателей Чувашии, которые привержены новым современным сервисам, республика традиционно в числе лидеров по цифровизации, — сообщил гостю Олег Николаев. — Это нам позволяет максимально широко предоставлять возможности по реализации каждым гражданином своих избирательных прав».

Представитель ЦИК встретился также с руководителями депутатских фракций парламента Чувашии. На встрече были затронуты вопросы взаимодействия политических партий с избирательными комиссиями в ходе проведения предстоящих выборов. Евгений Шевченко подвел итоги выборов Президента России, подчеркнув, что в федеральную ЦИК из Чувашии не поступило ни одной жалобы. И еще раз отметил популярность в республике дистанционного голосования. «Для нас было большой неожиданностью, что четверть избирателей республики выбрали в качестве формы голосования ДЭГ, — сообщил он. — Это очень серьезный результат, цифра впечатляет».