«Зарница Поволжья» стала ориентиром для всей страны

Памятные наручные часы от полпреда Президента РФ в ПФО и подарки получили команды средней школы № 1 г. Цивильска и чебоксарской школы № 65, участвовавшие в окружном финале «Зарницы». По итогам общекомандного зачета наши зарничники в тройку лидеров не вошли. Но зато стали победителями и призерами в отдельных конкурсных номинациях — в строевой подготовке, военно-тактической игре на местности, силовой гимнастике и других испытаниях. Знаменитая игра, проводимая под патронатом полномочного представителя Президента России Игоря Комарова, в этом году прошла в Оренбурге и собрала 280 юношей и девушек в составе лучших команд из 14 регионов ПФО. Название, кстати, у нее теперь немного другое — «Зарница 2.0. ПФО». Дело в том, что в этом году на федеральном уровне возрождена Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», и наша игра стала ее составной частью. Причем, как сообщают на сайте полпреда Президента РФ в ПФО, за основу всероссийской игры был взят многолетний опыт проведения окружного военно-патриотического проекта «Зарница Поволжья».