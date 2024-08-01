В Батыревском округе мужчина похитил и чуть не убил знакомую

В селе Новое Ахпердино Батыревского округа обуреваемый ревностью мужчина похитил женщину. Оставлять ее в живых он не собирался.

Сельчанин был пьян и под воздействием алкоголя действовал решительно и грубо. Он приехал на работу к знакомой — в фельдшерско-акушерский пункт, разбил стекло и проник в помещение через окно. Силой вывел женщину на улицу и, угрожая убийством, отвез ее на автомобиле домой, запер в гараже. Затем «Отелло» облил даму своего сердца бензином и зажег перед ней спичку.

В этом момент подъехали сотрудники полиции, которых вызвали коллеги потерпевшей. Это обстоятельство спасло ей жизнь. Воспользовавшись замешательством пьяного похитителя, женщина сумела вырваться и выбежать из гаража. Беспредельщика задержали.

Как выяснилось в ходе следствия, в феврале этого года мужчина незаконно проник в квартиру потерпевшей в селе Батырево. Так что он будет отвечать не только за похищение человека и покушение на убийство, но и за незаконное проникновение в жилище.

Интересно, что обвиняемый свою вину не признает. По его словам, женщина приехала к нему добровольно, потом облила себя бензином, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Прокуратура направила уголовное дело в Батыревский районный суд для рассмотрения по существу.

В этом гараже, который теперь является местом преступления, мужчина пытался поставить точку в отношениях с помощью бензина и спичек. Фото chuvashia.sledcom.ru