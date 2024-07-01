ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«В августе прошлого года Центральным банком был запущен пилотный проект. Речь идет о тестовом, пробном использовании цифрового рубля. По сути, это еще одна форма нашей национальной денежной единицы. Ее особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет. В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на первое июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Словом, платформа цифрового рубля в рамках «пилота» показала свою работоспособность и функциональность. Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов».