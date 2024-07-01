Жители Чувашии могут взять напрокат кресла-коляски, трости, костыли, ходунки

Все это можно бесплатно взять в пунктах проката при центрах социального обслуживания. Одни из этих пунктов работают больше десяти лет, другие — открылись недавно, но услуги и тех и других востребованы у нуждающихся в поддержке людей.

Самостоятельно передвигаться по дому и с помощью родственников «выезжать» на прогулки по саду может теперь 79-летняя жительница Мариинско-Посадского округа Тамара Владимировна. В начале лета она получила в местном пункте социального проката кресло-коляску. Такое же средство передвижения выдали напрокат и 84-летней Розе Ильиничне из Ибресинского округа. «По состоянию здоровья и в силу возраста мама перестала выходить на улицу, не могла даже передвигаться по дому», — рассказал зять бабушки Розы, Валентин Викторович, пришедший в пункт проката за креслом-коляской.

А ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиду 2 группы специалисты Моргаушского центра соцобслуживания «двухколесное кресло» привезли на дом, и здесь же оформили все необходимые документы.

Потребовалась помощь и участнику специальной военной операции, живущему в деревне Сеспель. Ходить после ранения он мог, но нужны были удобные костыли, с опорой под локоть. Именно такие выдали бойцу в пункте проката Канашского ЦСОН.

Пополнение вещами пунктов проката идет не только за счет бюджетных и грантовых средств, но и на благотворительной основе. Так в пункт при Новочебоксарском комплексном центре соцобслуживания только в этом году горожане передали специальную доску для пересаживания неходячих людей и опору под спину на кровать. Услугами социального проката, кстати, с начала года в Новочебоксарске воспользовались несколько десятков человек.

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Есть в республике и детские пункты проката.

Так в Чебоксарах, в семейном МФЦ на протяжении двух лет действует пункт «Прокат для малыша», сообщают в Минтруде Чувашии. Семьи с детьми до 3-х лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получит здесь массу нужных вещей: коляски, кроватки, детские манежи, стульчики для кормления, ходунки и даже подогреватели для бутылочек с детским питанием. «Эта услуга очень выручает родителей, — говорит заведующая семейным МФЦ Татьяна Учайкина. — Детские принадлежности напрокат — это не только удобный сервис, но и отличная возможность сэкономить средства семьи».