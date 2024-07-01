Когда Беларусь — приоритетный союзник

Эксклюзивное интервью корреспондента газеты «Беларусь сегодня» с Главой Чувашии Олегом Николаевым

Лично для меня очень показательно, что свой визит в Беларусь Глава Чувашской Республики Олег Николаев начал с Хатыни и музея истории Великой Отечественной войны. Западники вон весь мир пытаются убедить, что ничего этого не было. Ни хатынской трагедии, ни Ленинграда… Не было, мол, цинично распланированного массового истребления советских людей. Но мы помним, одинаково чувствуем, бережем историческую память, чтобы Герои оставались Героями, а преступники — преступниками. И не иначе… Специально для вас — прямой эксклюзивный разговор с Олегом Николаевым о сотрудничестве, наших президентах, нашей силе и наследии, санкциях «демократий» и Украине.

— В годы Великой Отечественной войны из ушедших на фронт из Чувашии ребят не вернулась половина… Понимаю, почему свой визит вы начали именно с возложения цветов в Хатыни.

— Знаете, из Чувашии тогда пошли защищать страну более 208 тысяч наших жителей, и действительно половина из них не вернулась. Причем около 15 тысяч человек воевали на территории Беларуси, и здесь 15 уроженцев Чувашии получили звание Героя Советского Союза. К сожалению, посмертно. Три полных кавалера ордена Славы, тоже посмертно. Пятеро наших солдат обороняли Брестскую крепость и в числе ее последних защитников сложили там голову.

Все это мы помним и будем помнить. В том числе через вот такие посещения, погружения в исторические места, которые благо наши предки создали. И теперь наша задача их не просто посещать, а еще и делать все для того, чтобы они поддерживались, развивались с использованием современных технологий и позволяли узнавать о случившемся, о зверствах фашистов в то время. Нужно знать, что, как и почему происходило. И, исходя из этого, адекватно реагировать на современные события в мире.

— Если не ошибаюсь, чувашские специалисты помогали мемориальному комплексу «Брестская крепость герой» в переводе писем защитников Брестской крепости?

— Совершенно верно. Мы постоянно участвуем во всех направлениях, касающихся восстановления, сохранения исторической памяти. Это и поисковые движения, и музейная деятельность, и научно-практические исследования. Вот буквально на днях, во время нынешнего визита, мы договорились о проведении большого количества мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Тем самым, освежив память о тех временах, мы накладываем их и на сегодняшние события, которые происходят, к сожалению, на территории нашей братской Украины.

Мы же прекрасно знаем и осознаем, что это не желание украинского народа действовать теми же методами, которые были присущи в годы Великой Отечественной войны фашистам. Нынешние методы даже более изощренные, и очевидно дирижируют этим из других стран, с акцентом на самые современные методы ведения разведки и диверсионной деятельности.

Понимая все это, мы строим завтрашний день. Осознавая, кто мы есть и что хотим увидеть завтра. Радует, что белорусский народ, наши лидеры, Владимир Путин и Александр Лукашенко, направляют нас на очень тесное сотрудничество. Наставляют, чтобы мы более активно действовали во всех сферах, и в экономике, и в образовании, и в патриотическом воспитании, и в культурном взаимодействии… Чтобы все составляющие, такие как память, наследие, традиции, были сохранены и соответствующим образом заложены фундаментальные основы завтрашнего дня.

— Сейчас действительно идет борьба за умы детей. Западники их все время пытаются завербовать, увлечь, купить, заразить нашу молодежь, все эти вербовочные программы известны. Знаю, что в наших совместных проектах есть и те, которые касаются молодежи, патриотического воспитания. Что будем делать?

— Прежде всего будем помнить — традиции, наши корни. Будем помнить события и «оживлять» Героев всеми способами, в том числе интерактивными методами. Будем действовать, чтобы дать подрастающему поколению знания, которыми оно сможет руководствоваться. Для этого молодые люди должны больше перемещаться, коммуницировать между собой. А наша задача, старших, помогать в этом, в том числе организовывать образовательный процесс, туристические движения, мероприятия патриотического характера, быть рядом в момент их взросления и становления как личности. И, конечно же, особенно нам, людям, занимающим различные должности в системе государственной власти, надо действовать очень ответственно.

В целом, развивая нашу страну и Беларусь, нужно объединять усилия, чтобы, становясь сильнее, не допускать деструктивных явлений, которые позволят повторить трагические события 1940-х с большим количеством жертв.

— Прочитала в вашем телеграм-канале, что для Чувашии Беларусь — приоритетный партнер.

— Мы традиционно имеем очень тесные взаимоотношения, в целом Российская Федерация и в частности Чувашская Республика. В республике развито электротехническое направление. Это все, что связано с энергообеспечением важнейших, крупнейших объектов инфраструктуры во всем бывшем Советском Союзе. Машиностроение, химическая отрасль — те составляющие, которые были важными элементами кооперации во время СССР. И их за прошедшие годы мы не просто не утратили, а по-новому организовали.

Нынешнее время позволяет развиваться и объединять усилия для обеспечения реального совместного технологического суверенитета в разных сферах жизнедеятельности. Тем самым мы сможем занять определенные ниши и в дальнейшем обеспечивать не только себя, но и страны, которые (а их все больше) выбирают путь самостоятельного развития, а не в угоду бывшим гегемонам. В пользу многополярного мира и равноправных отношений.

— Вы приехали с большой командой специалистов, значит, будет серьезная работа и реальные результаты.

— Прежде всего это важные для нас направления. К примеру, общественный транспорт. Знаем, что в Беларуси хорошие компетенции по производству троллейбусов и других видов общественного транспорта, грузового и специального. Имеются очень хорошие наработки: закупаем троллейбусы, совместно с уфимским заводом троллейбусов используем комплектующие наших белорусских партнеров. Перспективными являются использование искусственного интеллекта, разработка единых цифровых платформ для техники — тракторов, БЕЛАЗов, шагающих экскаваторов. Это позволит синхронизировать их деятельность и обеспечивать дистанционное управление. Соглашение подписано, работы ведутся, и некоторые направления уже показывают: есть куда расти.

Еще — робототехника, которая имеет важное значение для решения задач повышения производительности труда, и беспилотные технологии, которые скоро станут обыденностью во многих сферах. Мы уже применяем в АПК при производстве различных видов сельхозкультур. Та же электротехника. Продолжим наращивать уже имеющиеся совместные результаты, модернизировать существующие системы. Текстильное производство — у нас единственный регион на территории бывшего СССР, сохранивший производство текстильных станков. За счет поддержки Правительства Российской Федерации мы его полностью модернизировали, вышли на такие характеристики, которые на сегодняшний день имеются всего в 5?6 точках мира. Аграрная тема — с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. У нас с Беларусью очень тесные взаимоотношения в этой области. Кстати, практически во всех мероприятиях агропромышленной направленности в Чувашской Республике участвуют наши белорусские партнеры. Потому делегация у нас сформирована по всем этим направлениям. А также туризм, в том числе медицинский, историческая память и многое другое.

— Белорусские и российские предприятия под санкциями, вы лично под санкциями. Мне интересно, у вас о них часто вспоминают?

— Мы не обращаем на них внимания с точки зрения проблематичности или какого-то негатива. Наоборот, вот лично я, когда в очередной раз попал в санкционные списки, ответил так: это очень положительная оценка моей работы по реализации поручений Президента России, в плане развития страны, противодействия деструктивной идеологии, которую нам пытаются насаждать.

— Почему так боятся наши западные некогда партнеры белорусско-российского союза, наших лидеров?

— Я думаю, ответ очевиден. Наши так называемые бывшие партнеры (а мы ровно так к ним относились некоторое время назад) привыкли, что все перед ними заискивают и всячески следуют всем их указаниям. Беларусь и Россию они рассматривали как ресурсную базу для своего развития. Когда же не получилось, разделить нас не получилось и по отдельности «съесть», покорить, использовать в своих целях, они решили нас изолировать. Увидели, что и тут не выходит, стали злиться. А здесь, на мой взгляд, простая физика: если концентрируется некая энергия, то она начинает притягивать дополнительные элементы и, как снежный ком, становиться больше, мощнее. Так и тут, есть ядро, которое против однополярности мира, которое объединяет таких же мыслящих людей и руководителей государств и, понятно, рассматривается серьезным препятствием для сохранения той гегемонии.

Людмила Гладкая

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