ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО,

вице-премьер Правительства России:

«В России продолжается приемная кампания. В этом году абитуриенты могут воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн», с помощью которого можно подать заявление в любой вуз — дистанционно, через «Госуслуги» — и даже найти будущего работодателя. О скорости и удобстве сервиса «Поступление в вуз онлайн» говорят цифры: в 2023 году самое «быстрое» заявление было подано всего за 1 минуту 3 секунды. Подать документы можно сразу в 5 вузов, выбрав до 5 направлений в каждом… В этом году суперсервисом воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. В этом году воспользоваться такой возможностью в рамках квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки».