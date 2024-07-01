С наступлением лета участились травмы, полученные в ходе работ на приусадебных участках

Глаза боятся, руки делают

В круглосуточный кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы обратился пациент. Он косил на даче траву триммером — что-то отлетело и ударило в глаз. Появились боли, ухудшилось зрение. Дежурный врач-офтальмолог после осмотра поставил диагноз — контузия глазного яблока и непроникающее ранение роговицы. Сделали рентген, чтобы исключить наличие инородного тела внутри. Пациенту была назначена консервативная терапия и динамическое наблюдение. К слову, на момент обращения зрение мужчины составляло всего 5%, на фоне лечения через неделю улучшилось до 50%.

«С начала сезона дачных работ в кабинет неотложной помощи обратилось уже более 170 пациентов, из них более 50 — с травмами в ходе покоса травы. Порой повреждение может оказаться серьезнее, чем человек думает, а осложнение — привести к полной слепоте. Только специалист способен оценить тяжесть травмы, и только своевременное обращение к врачу-офтальмологу поможет свести к минимуму последствия травмы и сохранить зрение», — предупреждает главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава Чувашии Ирина Васильева.

В садово-огородных хлопотах нелишне подумать о безопасности. Например, использовать защитную маску или очки. Вроде бы, мелочь, а убережет от серьезных бед.