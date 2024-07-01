Поддержка для бережливых

В республике в очередной раз стартовал грантовый конкурс «Бережливая инициатива».

Участие в нем — это хорошая возможность для организаций показать свои лучшие проекты по повышению эффективности деятельности на основе принципов и инструментов бережливого производства и получить поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Конкурс организован благодаря соглашению между правительством республики и Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» при поддержке Госкорпорации «Росатом», координатором его в Чувашии является Республиканский центр компетенций «Эффективный регион». Общий размер грантового фонда конкурса составит 14 млн рублей.

Кроме нашей республики в этом году конкурс проводится в Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской и Сахалинской областях. Участвовать в нем могут учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, а также организации, предоставляющие услуги населению и бизнесу.