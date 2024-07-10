88 лет на страже дорог

3 июля — день рождения Госавтоинспекции России

В начале 30-х годов прошлого века с пуском автомобильного завода в Нижнем Новгороде, реконструкцией московского ЗИЛа наша страна уже занимала первое место в Европе по производству грузовых автомобилей. Чем больше транспорта — тем острее становились проблемы организации движения. Поэтому 3 июля 1936 года Постановлением Совета Народных Комиссаров было утверждено «Положение о Государственной автомобильной Инспекции Главного Управления Рабоче-Крестьянской милиции НКВД СССР». Эта дата стала днем рождения Госавтоинспекции.

В Чувашской АССР на 1 января 1936 года насчитывалось 477 автомобилей с явным преимуществом грузовых. На вопрос «С чего же начиналась организация дорожного движения в Чебоксарах?» можно прямо ответить — с нуля. В это время в Чебоксарах проживали несколько десятков тысяч человек. По улицам города двигались автомобили, колесные тракторы, гужевые повозки и пешеходы, но сами по себе — ни указателей, ни дорожных знаков, ни светофоров не существовало. Не было даже подобия благоустроенной проезжей части, лишь на центральных улицах кое-где устанавливались деревянные тротуары.

В тему — Стражи дорог контактируют с населением в 10 раз больше, чем другие службы и подразделения МВД, — говорит начальник Госавтоинспекции Чувашии Владимир Романов. — Мы всегда на виду, что, безусловно, предполагает и огромную ответственность. Мне бы хотелось, чтобы каждый участник дорожного движения видел в инспекторе ДПС защитника и друга. Желаю всем здоровья и счастья, стойкости и профессионального мастерства! Сам Романов, кстати, начал службу в ГАИ г. Шумерли в 1990 году в должности старшего инспектора. На сегодняшний день он является самым опытным гаишником не только в Чувашии, но и, пожалуй, в России. Госавтоинспекцию Чувашии он возглавляет с 2012 года.

В 40-50-е годы Правила дорожного движения носили местный характер — в каждой области и каждом городе применялись свои дорожные законы (единые Правила начали действовать в стране лишь в 1964 году). Большую роль в организации движения в Чебоксарах сыграл старший госавтоинспектор Фадей Виноградов. Он по собственной инициативе устанавливал специальные столбики высотой 2,2 метра, на которых крепились жестяные стрелки с надписью «Переход». На самой проезжей части для обозначения пешеходных переходов использовались так называемые «кнопки ГАИ» — металлические диски диаметром около 20 см со штырем в центре, который забивался в мостовую. Чтобы обозначить один перекресток требовалось 70-80 «кнопок», а их общий расход исчислялся тысячами. Труд неутомимого Виноградова был отмечен правительственными наградами — орденом Красного Знамени, медалями.

Первые дорожные знаки (всего около двадцати на всю республику) изготавливались в мастерских автохозяйств кустарным способом. В Чебоксарах знаки крепились к деревянным столбам городского электрического освещения.

В 1951 году в Чувашии было зарегистрировано 4465 автомобилей и мотоциклов, а штат Госавтоинспекции составляли 16 сотрудников (шесть человек входили в Отдел ГАИ по г. Чебоксары, семь госавтоинспекторов обслуживали дороги 30 районов Чувашии, к тому же еще три инспектора дорожного надзора работали в Чебоксарах). В это же время в столице республики создали Отделение регулирования уличного движения (ОРУД) из девяти человек. Работать регулировщиком было тяжело: сотрудники несли службу в любое время суток, при всякой погоде и не имели права уйти с поста.

В 1960 году в Чебоксарах появился первый светофор, который автоматически регулировал движение транспорта и пешеходов. Этот трехсекционный объект, причем самодельный, был установлен на Красной площади, а точнее — подвешен на тросах над центральной ее частью. С точки зрения организации дорожного движения расположение неудачное. Тем более, бывшая Красная площадь была образована примыканием шести улиц (К. Маркса, Ленина, Розы Люксембург, Союзной, Кадыкова и Калинина). Вместе с тем, водители, приближаясь к площади, принимали меры предосторожности, а в центральной части — подчинялись указаниям светофора. Первый объект был показателен и тем, что пешеходы впервые познавали сигналы светофора, их значение для перехода проезжей части. Детей специально приводили на Красную площадь и учили сигналам. За последующие 10 лет в городе было установлено 18 светофоров.

В 50-е годы в Чебоксарах появились первые ограждения, разделяющие транспортные и пешеходные потоки, а в 60-е — первые разделительные полосы для транспорта. В 1966 году на дорогах города стала разъезжать агитационная машина ГАИ — легковой автомобиль с громкоговорителем. Инспектор ГАИ делал замечания пешеходам-нарушителям, предупреждал водителей об опасностях на дорогах, напоминал об ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В это же время в ГАИ Чувашии были созданы первые строевые подразделения — сначала взвод, затем рота, а в 1972 году и дивизион дорожного надзора. Первым командиром дивизиона стал майор милиции Николай Аксенов. «Нужно было принять на работу более 80 инспекторов ДПС, ведь мы обслуживали не только дороги города Чебоксары, но и всей республики. Свою команду я подбирал сам — кандидат должен был обязательно отслужить в армии и профессионально водить любую машину. Старался брать спортсменов, потому что они приучены к дисциплине. В то время инспектор дорожного надзора совмещал сразу несколько специальностей. Был в одном лице и инспектором по дознанию, и инженером по организации дорожного движения, в школы ходил с детьми занятия проводить по изучению Правил, и мотоцикл свой ремонтировал», — вспоминал в беседах с молодыми сотрудниками ветеран МВД.

С момента создания и по 1957 год здание ГАИ Чувашии находилось на улице Ярославской в Чебоксарах, затем Госавтоинспекция переехала на улицу Калинина, 16. В 70-е годы ГАИ располагалась на первом этаже жилого дома по улице Кооперативной, 1, в 1986 году стражи дорог переехали в двухэтажное здание бывшего детского сада на улице Ярославской. По известному каждому автолюбителю адресу — Богданка, 37 — инспекторы ГАИ «прописались» в 1993 году. Организатором строительства современного комплекса стал Николай Степанов, который пришел на должность начальника в 1989 году. Именно при нем отдел ГАИ был преобразован в Управление ГАИ Чувашской Республики.

Подготовила Анастасия Никитина, инспектор по особым поручениям Управления Госавтоинспекции МВД по Чувашской Республике

Взвод инспекторов дорожного надзора, 1960-е годы. Фото из архива Госавтоинспекции Чувашии