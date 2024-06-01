Фестиваль стрит-арта подарит Чебоксарам еще один мурал

Искусство на высоте

Удивительные события происходили в одном из чебоксарских дворов вечером 24 июня. На стене дома № 30 по улице Хевешской высветилось огромное изображение красавицы в чувашском национальном костюме.

Но местных жителей это ничуть не удивило. Еще накануне их пре-дупредили, что художники будут готовить торцевую стену дома к нанесению мурала. Напомним, так называется живопись на зданиях и архитектурных сооружениях. Для того чтобы нанести контуры на габаритную поверхность, райтеры, как называют мастеров граффити, используют проектор и только ночью. Так и появилась «ч?ваш пики» (чувашская красавица) на стене восьмиэтажного дома, которую в День республики заприметили вечером возвращавшиеся с праздничных гуляний горожане.

По тому же адресу, кстати, художники уже наносили гигантскую картину два года назад, правда, с другой стороны здания. Дом тогда украсил портрет легендарного земляка Андрияна Николаева. Теперь тут появится и женский образ.

Над муралом трудится известная в нашей республике молодая художница Ксения Кокель. Ее работы чебоксарцы и гости столицы видели на Московской набережной, возле торгового центра «Каскад». А недавно Ксения вместе с партнером по творчеству Дмитрием Егоровым разрисовала пятиметровых матрешек возле монумента Матери.

Как рассказали в Минкультуры Чувашии, Кокель прошла отборочный тур фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Это уже знакомый для республики конкурс. В прошлом году в нем участвовал художник Станислав Маков: его картина «Сила знаний», посвященная Году педагога и наставника в России, украсила здание общежития Чувашского государственного института культуры и искусств в Чебоксарах. Нынче окружной фестиваль проводится в честь Года семьи под лозунгом «Единство поколений».

Всего на участие в арт-проекте подано свыше двухсот заявок. Профессиональным райтерам и художникам-любителям предложили создать эскизы по пяти ключевым направлениям конкурса: «По-семейному», «История одной семьи», «Мой дом — моя крепость», «Герой моей семьи» и «Семья как одна из высших ценностей российского общества». Представительница Чувашии выбрала номинацию «Мой дом — моя крепость» и не прогадала. Граффити она должна нанести в короткие сроки, поэтому работа сейчас идет напряженная. В августе пройдет голосование за лучшую работу ПФО, принять участие в нем может любой желающий.

Кстати

Как пояснил директор Управления жилфондом г.?Чебоксары Андрей Шестаков, будущий эскиз согласован с главным художником города, а автор мурала заручилась согласием общего собрания жителей дома и только после этого приступила к работе.

А глава города Чебоксары Владимир Доброхотов предложил расширять практику по украшению городских зданий объектами стрит-арта. Перед Управлением жилфондом Чебоксар поставлена задача определить перечень домов, на которых возможно размещение муралов. Предварительно называются здания на улицах Композиторов Воробьевых, Зои Яковлевой, Шумилова.

Огромное изображение на стену дома художники стрит-арта выводят с помощью проектора. Затем, работая на высоте, они наносят разметку. Фото cap.ru