Олег Николаев: «Если мы сказали, что выполним, значит, сделаем это»

В преддверии Дня республики Глава Чувашии дал интервью главным редакторам основных республиканских СМИ. В нем он не только ответил на вопросы на злобу дня, но и рассказал о реализации нацпроектов, о проблемах кадровой политики, о том, как читает комментарии в соцсетях. А еще Олег Николаев поделился тем, что его больше всего порадовало на недавнем московском Акатуе…

Встреча проходила до начала культурных и деловых событий июня, но журналисты попросили руководителя республики заглянуть на год вперед и поделиться своими задумками по поводу празднования 105-летия Чувашской автономии. Олег Николаев не стал перечислять основные мероприятия будущего «юбилея» республики: программа, мол, будет сформирована позже, но вот сам 2025 год объявить годом 105-летия, по словам Главы, можно. Пока это было высказано как предположение, однако смысловая нагрузка, по мнению руководителя республики, была бы очень кстати, так как 100-летний юбилей из-за ограничений COVID-19 провести, как задумывалось ранее, не получилось.

Несмотря на предпраздничное настроение, «Советская Чувашия» не оставила без внимания инициативу алатырских депутатов. Они предложили направить средства, выделенные в свое время на строительство в Шумерле приюта для животных, на возведение новых корпусов школы в Чуварлеях Алатырского муниципального округа.

Напомним, что народные избранники не высказались против центра передержки, они всего лишь выразили обеспокоенность риском, связанным с возможной неосвоенностью 263 млн рублей, все же заложенных республиканским бюджетом на приют. Ведь вопрос его строительства снова повис в воздухе. Защитники животных и жильцы шумерлинских домов, рядом с которыми он и запроектирован, не пришли к общему мнению.

Глава Чувашии был в курсе готовящегося обращения депутатов на его имя. Он сообщил, что сумма пока «заблокирована» и вопрос о ее распределении уже поднимался в Кабмине. Саму идею алатырских окружных народных избранников Олег Николаев считает хорошей. Тем более школа в Чуварлеях действительно давно требовала как минимум полной реконструкции. Но Глава подчеркнул, что республика не отказывается от строительства центра передержки — нужно искать пути решения.

На вопрос «Московского Комсомольца в Чебоксарах», справится ли команда ГУП «БОС» c возлагаемыми на нее ожиданиями по реформированию системы водоснабжения и водоотведения республики, Олег Николаев четко дал понять, что работа будет проводиться совместно с «Водоканалами» на местах, поэтому шансы на успех хорошие.

В республике многое меняется, в том числе благодаря качественной реализации национальных проектов, что отмечается высоким рейтингом результатов федеральных программ. По словам Олега Николаева, такие высокие показатели, как, например, индекс промышленного производства, давно стали темой обсуждения на самом высоком уровне. Отметил успехи Чувашии и Президент России Владимир Путин. Поэтому на вопрос, считаются ли с республикой в федеральном центре, Глава ответил утвердительным «Да!» И дополнил: «В российском правительстве видят, что мы выполняем свои обязательства, что нам можно доверять. Если мы сказали, что выполним, значит, сделаем это. И практика показывает, что в

О чем еще рассказал Глава

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И МИНИСТЕРСКОМ РЕЗЕРВЕ

…Знаете, вот в 2020 году, я помню, была такая попытка критиковать, что Николаев набрал молодых неопытных людей в правительство, желторотых, которые вообще ничего не умеют и вряд ли что-то смогут. И вот эта команда неопытных и молодых, она сегодня если не чудеса творит, то работает очень даже эффективно. Но при этом есть народная поговорка — «в семье не без урода». Да, есть в этом плане вопросы, которые требуют соответствующего внимания. Конечно, без шума мы на них тоже реагируем, должным образом — так как требует этого та или иная ситуация…

Подбор кадров на госслужбу у нас постоянно меняется. Вот сейчас как раз я для себя точно зафиксировал, чего не удалось — создать полноценный резерв кадров… Было огромное желание завершить этот процесс — но пока не удалось до конца сформировать полноценный резерв кадров, прежде всего на уровне министров, заместителей министров, ну и, конечно, глав муниципальных образований. Честно скажу, здесь проблема, наверное, заключается в том, что касательно госслужбы есть несколько мифов. Многие думают, что это такая легкая прогулка и привилегия. На самом деле это очень серьезный труд и огромная ответственность.

О КОММЕНТАРИЯХ В СОЦСЕТЯХ И КОДОВЫХ СЛОВАХ

Я, конечно, не могу сказать, что все комментарии я читаю, их очень много, но просматривать стараюсь. И обращаю внимание на такие, которые точно требуют внимания. Я, конечно, не искусственный интеллект, но если я вижу какие-то слова, которые для меня важны — семья, например, специальная военная операция, то, конечно же, сразу обращаю внимание на эти комментарии. Ну вот последний пример — буквально на днях написал мне один из участников специальной военной операции, который приехал в Чувашию в отпуск. Я тут же дал поручение связаться с ним. Связались, узнали, поддержали. Вообще в сегодняшних реалиях из соцсетей много берется, в том числе и для принятия решений.

О ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ И «НАРОДНОМ ХОРЕ» НА АКАТУЕ

Напомню, что я сам был лично автором проекта о внесении изменений в закон об образовании, у которого было народное название «закон о родных языках». И некоторые люди тогда критиковали этот закон — он, мол, приведет к тому, что языки совсем пропадут. В Чувашии я сам лично проводил несколько круглых столов, особенно с людьми, которые были категорически против нового закона. И, знаете, в ходе круглого стола каждый раз мне удавалось убедить этих людей — они приходили ярыми противниками, а уходили если не сторонниками, то как минимум нейтральными. Аргумент у меня был простой — на самом–то деле закон не запрещает. Он дает право и возможность. И вот, мне кажется, за последние годы нам удалось реализовать эти право и возможность. Мы как раз добились того, что люди не стесняются надевать национальную одежду, показывать принадлежность к чувашской национальности, а самое главное, говорить на чувашском языке. На Акатуе на ВДНХ, знаете, что меня очень сильно порадовало: вечером, когда шел концерт, Алексей Московский, известный наш певец, пел только на чувашском языке, и несколько тысяч человек, стоявших около сцены, понимали его, подхватывали каждую песню. И было слышно очень далеко, как поет этот «народный хор». Вот это главный результат — люди язык знают, он им нравится, и они не просто не стесняются, а с удовольствием поют чувашские песни, независимо от того, где они находятся. То есть сейчас у нас есть все для того, чтобы дальше развивать линию на сохранение традиций и развитие родного языка.

О РЕЙТИНГЕ И ЛЮДСКИХ ОЦЕНКАХ

Оказываться в рейтинге среди лучших губернаторов, конечно, приятно… Но еще более приятно, когда люди, жители Чувашской Республики, положительно оценивают нашу работу… Я не то чтобы каждый день, но очень часто бываю в магазине, причем в одном и том же магазине. И многие знают, что я туда хожу, постоянно меня там видят. И вот если в первый год работы ко мне подходили в магазине в основном с просьбами, с претензиями или с требованиями, то сейчас, как правило, люди здороваются, желают удачи, хотят сфотографироваться. Вот такая разница. Это, конечно, очень приятно. И мне кажется, это самая хорошая оценка.