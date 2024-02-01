«Страна Героев» снова выбрала Чувашию

Второй год подряд Чувашия станет площадкой проведения профильных смен военно-исторического лагеря «Страна Героев». Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии в штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве. Кроме нашей республики в число регионов, где этим летом пройдут смены «Страны Героев», вошли Марий Эл, Алтайский край, Ульяновская и Челябинская области. В Чувашии патриотический лагерь, как и в прошлом году, развернется на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни», сообщают в Минспорта республики. Смены будут организованы по направлениям: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы», «Медиа Победы». Заявочная кампания проекта стартует в марте на официальном сайте странагероев.рф. Участниками лагеря могут стать граждане России в возрасте от 12 до 17 лет (на момент начала лагерной смены) на основе конкурсного отбора. Путевка ребятам предоставляется бесплатно.