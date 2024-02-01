Эффект «зеркальных» проверок

Итоги работы прошлого года сегодня подводят многие ведомства. На днях председатель Контрольно-счетной палаты республики Светлана Аристова встретилась с Главой Чувашии Олегом Николаевым, чтобы обсудить деятельность КСП.

Нарушения при исполнении бюджетов сократились

Светлана Аристова сообщила, что в 2023 году было проведено 741 экспертно-аналитическое и контрольное мероприятие, это больше, чем в 2022-м. Выявлено 4013 нарушений (в 2022-м — 4912). Основной акцент делался на «зеркальные» проверки одновременно на двух уровнях бюджетной системы — республиканском и муниципальном. Выполнен также большой объем профилактической работы.

Как отметила Светлана Аристова, были зафиксированы факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, в том числе полученных в виде авансовых платежей подрядными организациями, нарушений, связанных с управлением и распоряжением государственной собственностью. Объем восстановленных средств составил 31,1 млн рублей. По результатам материалов КСП предотвращены потери бюджетных средств в сумме 19,3 млн рублей.

Для того чтобы предотвратить риски невыполнения подрядчиком работ, председатель КСП Чувашии предложила исключить в контрактах право подрядным организациям самостоятельно без согласования с заказчиком утверждать Сведения об операциях с целевыми средствами. «Абсолютно логичное предложение, и оно уже в работе», — отметил Олег Николаев.

Говоря о задачах на этот год, стороны пришли к единому мнению в вопросе развития цифровизации для автоматизации полномочий по анализу государственных и муниципальных программ. Также в приоритете — мониторинг управления дебиторской и кредиторской задолженности как на уровне главных распорядителей средств республики, так и на муниципальном уровне.