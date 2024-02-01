В чебоксарских троллейбусах прошла «охота на зайцев»

Контролеры Чувашского транспортного управления за два дня поймали восемь безбилетников. Всего в ходе рейда удалось проверить 135 машин. Пассажиры, не оплатившие проезд, попались на маршрутах № 1, 14, 17. Последний, напомним, не обслуживается кондукторами, здесь установлены валидаторы. В троллейбусах под этим номером и оказалось больше всего нарушителей (четыре). «Безбилетные пассажиры признают свою вину и соглашаются оплатить проезд», — сообщает Чувашское транспортное управление. Штраф для «зайцев» — 500 рублей.