Фристайлисту из Чувашии покорились сочинские высоты

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 2 Дмитрий Салмин завоевал золотую награду 3-го этапа XII зимней Спартакиады учащихся России по фристайлу. Соревнования проходят в Сочи на курорте Роза Хутор. Представитель Чувашии поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета в дисциплине «биг-эйр». Министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров в своем телеграм-канале поздравил перспективного спортсмена с завоеванной медалью и пожелал успехов на будущих стартах.