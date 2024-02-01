Напутствие от легенды спорта

Триумфатор Олимпийских игр-2014 в Сочи лыжник Александр Легков передал привет жителям республики. Как выяснилось, наш край ему близок. «У моей супруги есть корни, связанные с Чебоксарами», — признался прославленный спортсмен в беседе с корреспондентом газеты «Советская Чувашия».

Александр Легков также поделился секретом своего успеха: «Только через труд можно добиться результата: если человек трудится, у него обязательно все получится — это я точно знаю по своей карьере. И надо думать не о наградах, которые тебе надевают на шею, а о той работе, которая приведет к этой медали. Если ложишься спать и задаешься вопросом о том, все ли сделал полностью, максимально за этот день, значит, ты — на правильном пути, значит, та медаль, о которой можно не мечтать, не думать, она сама собой придет. Потому что ты каждый день на 100 процентов выполняешь то, что ты можешь».

Победителю олимпийского марафона в Сочи, серебряному призеру тех же Игр-2014 в эстафете, а также серебряному и бронзовому призеру чемпионатов мира в эстафетах Александру Легкову 40 лет. Он уже завершил спортивную карьеру, но с лыжами полностью не завязал. Сейчас Легков активно участвует в любительских стартах и дает фору молодым. Кроме того, он и сам проводит соревнования: 23-24 февраля в Подмосковье состоится юбилейная, десятая, «Гонка Легкова», в ней примут участие порядка 1500 спортсменов.

Помимо всего этого, Легков — замечательный эксперт (не говоря уже о том, что и прекрасный собеседник). В этом можно убедиться, посмотрев трансляции с соревнований на кубок России по лыжным гонкам, где олимпийский чемпион выступает уже в качестве комментатора. Ко всем спортсменам Легков относится беспристрастно и, можно сказать, по-отечески.

Вспоминая ту самую домашнюю Олимпиаду в Сочи, можно с уверенностью сказать, что Легков стал ее символом. Марафонская гонка на 50 км состоялась традиционно под занавес Игр, а ее героев чествовали и награждали медалями уже не на трассе, а непосредственно на главном стадионе Олимпиады, во время церемонии закрытия. Дух захватывало на арене от атмосферы, которая здесь царила в тот момент, когда Легков ловко поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала почета.

«Желаю, чтобы лыжи в Чувашии развивались, чтобы появлялись новые базы и спортсмены и дети приходили заниматься этим прекрасным видом спорта. Сил им и терпения!» — сказал Александр в интервью «СЧ».

Верим, что слова напутствия от героя спорта действительно помогут представителям нового поколения стать если не чемпионами Олимпиады, то Личностями. Ведь успехов можно добиться не только в спорте…

Впрочем, у нас есть и свои примеры. Чувашский лыжник Владимир Воронков в составе сборной СССР выиграл эстафету на Олимпиаде-1972 в Саппоро. Двумя годами ранее он завоевал «золото» в этой же дисциплине на чемпионате мира в Высоких Татрах (Чехия).