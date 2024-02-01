Не только битва за секунды

Легкий морозец не помешал более чем 200 спортсменам и любителям скоростного бега на коньках принять участие во всероссийских массовых соревнованиях «Лед надежды нашей». На зрелищные старты на стадионе «Олимпийский» вышли юные таланты и ветераны.

История состязаний берет отсчет еще с советских времен. Здесь зажглись многие российские звезды конькобежного спорта. Специалисты считают, что такие соревнования, как «Лед надежды нашей», способствуют проявлению интереса у подрастающего поколения к скоростному бегу на коньках.

Кстати Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Медали разыгрывались в шести категориях: среди учеников 1-2, 3-5, 6-8, 9-11 классов, среди мужчин и женщин 19-26 и старше 27 лет на дистанциях 50 и 100 метров.

Самые юные участники пришли вместе с родителями. Перед стартом некоторые дети не только разминались, катаясь по кругу, но и немного хулиганили — валялись в сугробах и без секундомера бегали наперегонки. Конечно, для них соревнования — это праздник, где они не только выступали, но и находили новых друзей.

Стоит отметить, что у многих семей сразу несколько детей выходили на старт. Так, Авелина Данилова, стоя с внушительной спортивной сумкой для инвентаря, очень сильно переживала за девятилетнего сына Артема и 10-летнюю дочь Елизавету. Младший Артем выходил на 50-метровую дистанцию в первой паре — он нервничал, так как время старта несколько раз переносили. Но мальчик знал, что его мама всегда поддержит и подбодрит вне зависимости от результата. Хоть Артем и проиграл забег, но после финиша он выглядел очень довольным.

«Я очень рада, что мои дети впервые приняли участие в этих соревнованиях и покатались на стадионе «Олимпийский», — поделилась эмоциями Авелина Данилова. — У меня сын ходит на конькобежный спорт, хоккей, дзюдо и каратэ, а дочь занимается фигурным катанием. На мой взгляд, спорт воспитывает уверенность в себе, улучшает здоровье, закаляет характер и помогает добиваться поставленных целей».

Конечно, в массовых стартах рассекали лед юные таланты, которые уже осознанно хотят связать жизнь с конькобежным спортом. Среди них — 15-летний ученик столичной школы № 56 Илья Гойко. Кстати, Илья с раннего детства интересовался элитными международными соревнованиями (Кубки мира, чемпионаты мира и Европы), его кумирами стали известные российские спортсмены. «Я очень любил смотреть забеги российских конькобежцев Павла Кулижникова и Руслана Захарова — мне нравился стиль их бега. Они были для меня ориентирами в спорте», — подчеркнул Илья.

Сегодня за плечами юного таланта множество побед и медалей на турнирах республиканского калибра, а также хорошие результаты на окружных соревнованиях. Вот и на старте «Лед надежды нашей» Илья оказался быстрейшим в группе школьников 6-8 классов.

В свою очередь, корреспондент «СЧ» поинтересовался у одаренного спортсмена стоимостью экипировки конькобежца. По словам Ильи Гойко, цена новых коньков сейчас оценивается примерно в 100 тысяч рублей (подержанные — 50 тысяч), а костюм — 25 тысяч (использованный — 10 тысяч).

Все-таки картина состязаний не была бы полной без выступления на массовом празднике ветеранов спорта. Отличный пример для подрастающего поколения — 71-летний Иван Петров. Еще в 1975 году Иван Николаевич, выступая за сборную Чувашии, выиграл бронзовые награды чемпионата округа в командной гонке на 3 км. Впоследствии он не связал судьбу с конькобежным спортом, но никогда не вешал коньки на гвоздь. Сейчас ветеран как минимум один раз в неделю выходит на лед, а на соревнованиях ему и вовсе удалось выиграть в категории мужчин 27 лет и старше.

«Я выхожу на лед и сразу молодость вспоминаю. Мне очень нравится вставать на коньки — когда катаешься, ощущаешь крутой драйв и чувствуешь адреналин. Общаешься с людьми, получаешь огромное удовольствие, — рассказал Иван Петров. — Спорт — это моя жизнь. Чем больше мы двигаемся, тем меньше стареем. Смотря на меня, внуки также занимаются спортом и говорят мне: «Мы хотим на дедулю равняться!» Внуки вешают на себя мои медали и фотографируются…»

К сведению

Также в рамках всероссийских соревнований «Лед надежды нашей» старты прошли в Новочебоксарске, где в 12 категориях состязались более 150 спортсменов, начиная от учеников первых классов до спортсменов старше 36 лет.