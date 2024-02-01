От «Точек роста» до современных школ

Комфортные школы с современным оборудованием, техникумы и колледжи, оснащенные мастерскими, новые образовательные программы, педагоги с высоким уровнем профессионального мастерства, центры дополнительного образования для раскрытия талантов детей и молодежи — эти и многие другие вопросы сегодня решает национальный проект «Образование». Какие мероприятия благодаря нацпроекту удалось воплотить в прошлом году, на расширенном заседании коллегии рассказал министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

2023 год был для сферы образования Чувашии насыщенным и плодотворным, отметил министр. Удалось провести целый комплекс мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в России и Году счастливого детства в Чувашии. Была продолжена работа по ключевым направлениям нацпроекта.

Дмитрий Захаров напомнил, что проект реализуется в течение пяти лет по инициативе Президента страны, при поддержке Правительства России, руководства республики, органов местного самоуправления и, конечно, благодаря усилиям руководителей и педагогов образовательных организаций. Объем финансирования нацпроекта в 2023 году составил 2,4 млрд рублей, из которых около 1 млрд выделено из федерального бюджета.

Как и другие нацпроекты, «Образование» имеет несколько треков. Среди них федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» и другие. В частности, о том, как эти программы сегодня помогают решать ключевые задачи отрасли образования в регионе, говорил на заседании коллегии и Глава Чувашии Олег Николаев.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Итоги последних лет в системе образования — существенные, заметные не только для людей, которые работают в этой сфере, но и для школьников и их родителей. Например, за это время мы капитально отремонтировали 105 школ, построили 13. В настоящий момент возводятся шесть школ, в этом году планируем начать строительство еще не менее двух — пристроя к школе № 1 в Вурнарах, а также школы в селе Комсомольское. Важно, что, модернизируя материально-техническую базу, мы наполняем образовательное учреждение новыми возможностями, благодаря решениям Президента страны делаем упор не только на обучение, но и на воспитание детей на всех уровнях образования».

Самое главное, чтобы наши дети учились в хороших условиях, там, где интересно и безопасно, где дают хорошие знания, подчеркнул руководитель региона. Поэтому один из важнейших приоритетов — укрепление инфраструктуры образовательных учреждений, создание в них современной образовательной среды. И в первую очередь это надежные здания школ с просторными теплыми кабинетами, спортивными и музыкальными залами, мастерскими и лабораториями, оснащенными по последнему слову техники, пространствами для воплощения творческих проектов. При этом неважно, живет ученик в городе или в селе, — все дети должны иметь равные возможности.

В школах сел и малых городов сегодня действует 217 «Точек роста». В таких центрах, появившихся в рамках федерального проекта «Современная школа», порядка 50 тысяч ребят осваивают современные технологии и новые образовательные программы.

Двери школам распахивают и вузы. Так, благодаря нацпроекту в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева открылось новое инновационное пространство — педагогический «Кванториум», где могут заниматься не только студенты, но и школьники вместе со своими педагогами.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в республике в этом году планируют открыть еще два «Кванториума», на базе чебоксарских лицеев № 4 и 44. Кроме того, на базе Шумерлинского политехнического техникума будет создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». В итоге дополнительным образованием можно будет охватить еще больше детей. Кстати, в прошлом году в кружках и секциях было создано 766 новых мест для молодых талантов, нынче планируется открыть на творческих площадках еще более тысячи «вакансий» для юных дарований.

А на ближайшие годы запланирована масштабная модернизация 49 школ республики, отобранных Минпросвещения России. Но самое главное, в этом году в Чувашии планируют завершить строительство сразу нескольких школ. Должны распахнуть свои двери долгожданные «дома знаний» в столичных микрорайонах «Садовый» и «Университетский-2». Продолжается сейчас и возведение школ по нацпроекту в рамках концессионных соглашений в чебоксарском микрорайоне «Солнечный», в Новочебоксарске и Кугесях.

КСТАТИ

Значимые изменения происходят и в системе профобразования Чувашии, повышение его конкурентоспособности — также одно из направлений нацпроекта «Образование». Развивается сотрудничество профессиональных организаций со школами и предприятиями. Так, в 2024 году в Чувашии будет открыт Центр опережающей профессиональной подготовки в Канашском транспортно-энергетическом техникуме. Два образовательно-производственных центра появятся на базе Новочебоксарского химико-механического техникума и Цивильского аграрно-технологического техникума в рамках федерального проекта «Профессионалитет». К слову, в прошлом году на площадках ссузов было открыто пять таких центров.

По качеству образования — в десятке лучших

Единые образовательные программы и единые учебники, воспитание подрастающего поколения, безопасная среда и поддержка педагогов — все это сегодня составляет основу отечественной суверенной системы образования, считает министр просвещения России Сергей Кравцов.

Под нее «заточены» и ключевые направления национального проекта «Образование». Важнейший результат по этому направлению — доступность дошкольного образования. По данным Минпросвещения, она составляет 99,4%, в том числе благодаря вводу в эксплуатацию 1651 детского сада. В российских школах полностью ликвидирована третья смена. Открыто рекордное число новых образовательных учреждений — 1179. Отремонтировано более 3,5 тысячи школьных зданий. Запущено в работу 79 региональных центров, работающих по модели «Сириуса», более 250 центров «IT-куб», 365 технопарков «Кванториум» и 17 тысяч «Точек роста».

«Школа — это тоже семья, — подчеркнул Сергей Кравцов, выступая на выставке «Россия» на ВДНХ. — Поэтому в рамках Года семьи мы будем делать все для того, чтобы поддержать семьи, школы и педагогов. Мы практически ликвидировали очереди в детские сады. Идет большая программа капитального ремонта школ, которая направлена в значительной мере на сельские школы. Сегодня есть все возможности, чтобы родители были уверены, что их дети пойдут в детский сад, школу, будут успешными в жизни, получат качественное, лучшее в мире образование, будут идти вперед и развивать нашу страну».