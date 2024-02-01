В Чувашии модернизируют систему оповещения, а для многодетных семей закупят пожарные извещатели

Главная задача — спасти людей

В прошлом году спасатели Чувашии три дня кряду боролись с крупными пожарами и разливом химически опасных веществ, оказывали помощь пострадавшим в массовых ДТП, эвакуировали жильцов дома, разрушенного взрывом газа… И пусть все это было только тренировкой, но сложностей хватало — к 29 вводным задачам масштабных командно-штабных учений свою «установку» добавила погода. Штормовой ветер, с одной стороны, осложнял работу, с другой — показал, что сотрудники спасательных служб способны справиться с ЧП в любых обстоятельствах.

Об этой штабной тренировке Глава Чувашии Олег Николаев вспомнил на состоявшемся на этой неделе учебно-методическом сборе специалистов экстренных служб республики. «Мы в реальных условиях продемонстрировали, как работает в отдельности каждое подразделение, как принимаются коллегиальные решения», — отметил он. И не случайно куратор учений, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков поставил участникам масштабной тренировки оценку «хорошо». Хорошую оценку получили спасатели и в целом по итогам года. «Благодаря слаженной работе органов власти всех уровней и спасательных ведомств, — подчеркнул Олег Николаев, — в прошлом году в республике не допущено крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, обеспечено снижение рисков их возникновения».

Итоги подводили в большом зале Дома правительства. А до этого для Главы и других почетных гостей провели экскурсию по выставке спасательной техники и снаряжения.

Экспозиция пусть и небольшая, но посмотреть было на что — от дронов и металлоискателей до водолазного снаряжения со шлемом, костюмом и ботами. На слабых мужчин, кстати, эта подводная амуниция не рассчитана: вес одного только водолазного ботинка — от 5 до 10 килограммов. На выставке показали Главе Чувашии и выпускаемый в Чебоксарах, в ПО имени В.И. Чапаева, генератор пожаротушащего аэрозоля. Предназначен он для тушения пожаров в закрытых помещениях, в том числе на железнодорожном транспорте, и позволяет бороться с огнем без прямого участия людей — генератор просто забрасывают в очаг развившегося пожара.

Дольше всего Олег Николаев задержался у стенда новочебоксарского отряда юных спасателей «Ангелы в жилетах». Ксения Сидорова, Дима Ворошилов, Илья Иванов и Алексей Селезнев рассказали, что дежурят они летом в местах массового отдыха людей в Новочебоксарске и Мариинско-Посадском округе, рассказывают о правилах безопасного поведения на воде, раздают памятки. Спасать тонущих граждан нашим «ангелам», правда, еще не доводилось. Но их старшие товарищи уверены: если надо будет — спасут. Не зря же новочебоксарская команда, с которой работает Александр Николаев, заняла третье место на соревнованиях ПФО. «Широкая кампания по пропаганде культуры безопасности на водоемах, проводимая всеми ведомствами, позволила на четверть снизить число погибших в период купального сезона по сравнению с 2022 годом, — отметил позже с трибуны начальник Главного управления МЧС России по Чувашии, полковник внутренней службы Валерий Зеленин. — Это один из лучших показателей в Поволжье».

Но и проблемы на общем сборе вниманием не обошли. «С учетом особенностей проведения специальной военной операции все большую значимость приобретает оповещение населения об опасностях, — отметил Глава Чувашии. — Имеющаяся в республике система централизованного оповещения еще советских времен требует серьезной модернизации.

На реконструкцию региональной автоматизированной системы оповещения в прошлом году выделено 69 млн рублей. А на 2024 год одобрено софинансирование на закупку технических средств оповещения в размере 165 млн». Поможет деньгами республика и в закупке автономных дымовых пожарных извещателей для многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В прошлом году в Чувашии установлено более 2,7 тысячи таких приборов, еще около 35 тысяч пожарных извещателей будет закуплено в следующие три года.

Итоги года отметили и наградами. Медали, почетные грамоты, благодарности и дипломы от Главы республики, от МЧС России и Чувашии получили сотрудники МЧС и ГКЧС, журналисты, руководители министерств, муниципалитетов и предприятий, отличившиеся в работе по обеспечению безопасности населения. Среди награжденных была, кстати, и известная читателям «СЧ» Татьяна Шлифанова — о единственной женщине в добровольной пожарной дружине шумерлинского села Ходары, призере российского конкурса «Лучший добровольный пожарный» наша газета рассказала в ноябре прошлого года. В этом году у Татьяны еще одна награда — Благодарность Главы Чувашии. А участвующий в итоговом сборе спасателей председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов признался — он был впечатлен тем, что каждый десятый пожар в республике потушен с участием пожарных-добровольцев.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• В прошлом году в Чувашии произошло более 1,5 тысячи техногенных (связанных с хозяйственной деятельностью человека, — Прим. ред.) пожаров. В них погибли 68 человек, в том числе один ребенок.

• С начала этого года в республике зарегистрировано 110 пожаров, в которых погибли 9 человек.