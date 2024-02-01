С ракеткой к первым медалям и победам

На базе столичной спортшколы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой дан старт турниру сильнейших спортсменов России по настольному теннису.

В престижных соревнованиях участвуют порядка 100 талантливых и перспективных спортсменов из 21 региона страны. Награды будут разыграны в двух возрастных группах – среди мальчиков и девочек до 12 лет, юношей и девушек до 14 лет. За нашу республику при поддержке родных болельщиков выступят пять спортсменов: в старшей группе — Игнатий Моисеев и Елизавета Проскурина, а в младшей — Михаил Кириллов, Данил Замятин и Кира Дамашова.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале пожелал теннисистам достойно выступить на турнире, а зрителям — получить удовольствие от зрелищных поединков.

Состязания продлятся до 4 февраля — начало матчей в 10.00.