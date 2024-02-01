Волонтеры порадовали маму бойца

Если в городе в уборке сугробов на помощь приходят дворники и специальная дорожная техника, то жителям небольших населенных пунктов, особенно тем, кто живет в своем доме, рассчитывать нередко приходится только на себя. А если силы в борьбе со снежной стихией неравны? Тогда выручат волонтеры!

После сильных снегопадов двор Зои Колесниковой из Мариинского Посада завалило так, что самостоятельно пожилой хозяйке, матери мобилизованного военнослужащего по контракту, явно было не справиться. С просьбой помочь в расчистке снега женщина обратилась в Мариинско-Посадский центр социального обслуживания населения. И как же она обрадовалась, когда очень скоро к ней прибыла целая бригада помощников с лопатами в руках.

Матери бойца оперативно вызвались помочь четыре студента Мариинско-Посадского технологического техникума, обучающиеся по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» во главе с советником директора учебного заведения по воспитанию Кристиной Геронтьевой. Впятером они быстро справились с сугробами: расчистили дорожки и территорию возле дома.

Зоя Егоровна поблагодарила молодых людей и похвалила за дружную и хорошую работу. Волонтеры же были только рады помочь близким военнослужащего. После уборки хозяйка угостила ребят горячим чаем и пожелала им всего наилучшего.

«Я знала, что государство помогает семьям участников спецоперации, но теперь вижу это на практике. Благодарю сотрудников центра социального обслуживания и молодых волонтеров», — осталась довольна Зоя Егоровна.

Как отмечают в Мариинско-Посадском центре социального обслуживания населения, в Координационном центре Мариинско-Посадского округа по вопросам социальной поддержки членов семей участников СВО заботу и внимание находит каждый, кто обратится с какой-либо просьбой. Поддержку семьям и родственникам бойцов оказывают адресно.