Увидеть «звезду» и обеднеть

Еще одна работница сферы образования города Чебоксары попалась на уловки телефонных мошенников. На этот раз — школьная вожатая. Молодая женщина взяла кредит в банке и перевела деньги за возможность пообщаться по видеосвязи с актером из Голливуда.

Печальная история поклонницы Леонардо Ди Каприо стала известна сотрудникам отдела полиции № 6 столичного Управления МВД России, куда она недавно обратилась с заявлением. От голливудского актера чебоксарка «фанатеет» с 2005 года. Все это время разными способами через интернет искала с ним связи, оставляла сообщения и комментарии. В январе прошлого года через популярное приложение ей поступило электронное письмо от пользователя «Леонардо Ди Каприо», который признался в симпатии жительнице столицы Чувашии. Общение с «кумиром» продолжалось более пяти месяцев, после чего ей было предложено записаться в «суперфанатки» — это, мол, даст возможность поговорить по видеосвязи. Услуга оказалась платной — порядка 80 тысяч рублей.

Такой суммы у скромной работницы школы не было, и она взяла кредит, перевела деньги на указанный счет. «Голливудский актер» ей действительно позвонил, но беседа длилась всего одну секунду, увидеть его поклонница не успела. Общение продолжилось в виде текстовых сообщений. Однажды «актер» выразил готовность приехать в Чебоксары и попросил оплатить перелет, пообещав вернуть сумму, потраченную на билеты. Тут горожанка поняла, что ее обманули, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Чебоксары.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».