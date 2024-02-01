В Чувашии 86 субъектов МСП воспользовались упрощенной процедурой ликвидации

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике напоминает, что с 1 июля 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 13.06.2023 № 249-ФЗ, который упростил процедуру исключения из ЕГРЮЛ компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время в Чувашской Республике данной процедурой воспользовались 86 юридических лиц.

Организации могут быть исключены, если они находятся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и одновременно отвечают следующим условиям:

не являются плательщиками НДС,

не имеют в ЕГРЮЛ актуальной записи о недостоверности сведений,

не имеют кредиторской и налоговой задолженности, недвижимого имущества, транспортных средств и др.

Если учредители (участники) юридических лиц принимают решение о прекращении деятельности своего предприятия, им необходимо подать заявление об исключении из ЕГРЮЛ. Это можно сделать с помощью сервиса сайта ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

После принятия регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ сведения об этом публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации» и на сайте ФНС России. Если через три месяца с момента публикации не поступят возражения от заинтересованных лиц, регистрирующий орган исключает компанию из ЕГРЮЛ.

Упрощенная процедура ликвидации позволяет владельцам малых и средних предприятий самостоятельно избрать порядок упразднения юридического лица, которым может стать либо его ликвидация, либо исключение субъекта из ЕГРЮЛ. Последний вариант представляет собой более простую процедуру и не требует затрат. Не нужно, например, назначать ликвидатора, публиковать сообщение о ликвидации и составлять ликвидационный баланс.